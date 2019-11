Huippukiva.fi:n tutkimus paljastaa: Pikkujouluissa voi flirttailla, tanssia lähekkäin, mutta ei suudella vieraan kanssa!

Tiedote 7.11.2019. Jethro Rostedt sanoo suoraan, että pikkujoulujuhlinnassa on palattu entisaikojen vauhdikkuuteen, jossa viinalla lotrailu ja sekoilu lisääntyvät!

Pikkujoulukausi on jo käynnissä ja siihen liittyy jokavuotinen keskustelu siitä mitä pikkujouluissa saa tehdä ja mitä ei.

Taloustutkimus selvitti asiaa Huippukiva.fi:n toimeksiannosta ja haastatteli asiasta yli 1000 ihmistä.

Pikkujoulukysymysten lisäksi selvitimme laajemminkin, missä menevät pettämisen rajat ja mitä pidetään seksin harrastamisena.

Miehet suhtautuvat naisia hövelimmin esimerkiksi someflirttailuun. Miehistä sitä pitää pettämisensä vain 22 %, kun naisilla vastaava luku on 38 %.

Kysymykset ja vastaukset tiivistettynä. Kaikki tutkimustieto liitteessä.

Mitä pikkujouluissa on mielestäsi soveliasta tehdä muun kuin oman kumppanin kanssa?

Flirttailu: 42 % (Miehet 47 %, naiset 38 %)

Suutelu: 5 % (Miehet 7 %, naiset 2 %)

Hyväily: 4 % (Miehet 7 %, naiset 2 %)

Seksi: 2 % (Miehet 3 %, naiset 0 %)

Tanssiminen lähekkäin: 61 % (Miehet 66 %, naiset 56 %)

Ei mikään näistä: 28 % (Miehet 22 %, naiset 34 %)

En osaa sanoa: 5 % (Miehet,5 %, naiset 4 %)

Flirttailuun suhtatutuvat myönteisemmin vanhemmat ihmiset: 18-24-vuotiaissa prosentti on 30, 50-64-vuotiassa 49.

Mikä seuraavista kuvastaa parhaiten käsitystäsi pikkujouluihin liittyvistä moraalisäännöistä?

Samat moraalisäännöt voimassa kuin muulloinkin ihmissuhteissa: 91 % (Miehet 89 %, naiset 93 %)

Jonkin verran lievemmät moraalisäännöt kuin muulloin: 5 % (Miehet 5 %, naiset 4 %)

Se mitä tapahtuu pikkujouluissa, jää pikkujouluihin: 4 % (Miehet 5 %, naiset 2 %)

En osaa sanoa: 1% (Miehet 1 %, naiset 1 %)

Se mitä tapahtuu pikkujouluissa, jää pikkujouluihin -kysymys jakaa mielipiteitä myös työllisyyden suhteen: työssäkäyvien prosentti oli 3 %, työttömien 8.

Missä menevät pettämisen rajat? Pettämistä on...?

Flirttailu somessa: 30 % (Miehet 22 %, naiset 38 %)

Seksi nuken kanssa: 14 % (Miehet 11 %, naiset 16 %)

Itsetyydytys: 1 % (Miehet 1 %, naiset 2 %)

Seksi vieraan ihmisen kanssa ilman kiintymyksen tunteita: 81 % (Miehet 80 %, naiset 82 %)

Suuteleminen: 49 % (Miehet 44 %, naiset 54 %)

Pornon katsominen: 4 % (Miehet 2 %, naiset 6 %)

Hieronta "happy endillä": 53 % (Miehet 52 %, naiset 54 %)

Striptease-klubilla vieraileminen: 8 % (Miehet 6 %, naiset 10 %)

Riippuu täysin siitä, mitä on sovittu: 44 % (Miehet 42 %, naiset 45 %)

Ei mikään yllä olevista: 3 % (Miehet 4 %, naiset 2 %)

Hieronta-kysymys jakoi mielipiteitä iän mukaan: 25-34-vuotiailla prosentti oli 70, kun taas 65-79-vuotiailla 28.

Mitä voidaan mielestäsi pitää seksin harrastamisena? (Voi valita yhden tai useampia vaihtoehtoja).

Tekstiviestittely kiihotusmielessä: 30 % (Miehet 21 %, naiset 39 %)

Rohkeiden kuvien lähettely: 26 % (Miehet 21 %, naiset 32 %)

Hyväily vaatteet päällä: 40 % (Miehet 35 %, naiset 46 %)

Suutelu: 25 % (Miehet 23 %, naiset 27 %)

Hyväily vaatteiden alta tai alasti: 79 % (Miehet 75 %, naiset 82 %)

Suuseksi: 95 % (Miehet 94 %, naiset 97 %)

Yhdyntä: 98 % (Miehet 97 %, naiset 99%)

En osaa sanoa: 1 % (Miehet 2 %, naiset 1 %)

Suuseksi-kysymyksessä nuorten näkemykset olivat tiukempia: 18-24-vuotiassa prosentti oli 99, 65-79-vuotiaissa 88 ja eläkeläisissä 87.

Ravintoloitsija-Jethro: Viinaa vedetään ja sekoillaan entistä enemmän!

Sadat pikkujoulut rymynnyt koko kansan bisnesmies Jethro Rostedt arvelee, että tutkimuksessa mainitun suutelun hyväksyttävyyden saama 5 prosenttia muuttuu radikaalisti, kun siirrytään tositoimiin.

-Voi laittaa nollan perään tai ainakin kolmosen eteen. Tietenkin voi riippua siitäkin, onko kieli mukana, mies veistelee.

Jethro on toiminut viimeisten vuosien aikana myös ravintoloitsijana.

-25 vuoitta sitten pikkujoulut olivat valtavan hurjat. Boolia juotiin tyhjään mahaan, siitä lähdettiin syömään ja siitä ne hirveydet sitten alkoivat. Miehet oli ennen vanhaan kyllä aika porsaita! Joku saattoi huutaa pöydän toiselle puolelle "Pirjo, lähdetäänkö panemaan!".

Jethro on nähnyt pikkujouluissa niin tappeluja kuin lemmenlurituksia.

-Olen nähnyt kaiken. Kun parhaimmat työkaverukset vetävät toisiaan turpaan ekojen glögien jälkeen ja kun legendaariset parinvaihtohetket alkavat... Viime vuonna kuulin, kun eräs rouva sanoi miehelleen, että "Kuules Pekka, näissä pikkujouluissa naidaan, olit paikalla tai et!"

Erääseen seikkaan yökerhomoguli on erityisesti kiinnittänyt huomiota.

-Se on naisten juominen. Naiset vetävät viinaa paljon enemmän kuin ennen! Tämä metoo- ja tinderaikakausi on tehnyt ihmisistä paljon avoimempia ja rohkeampia.

Firmoilla oli taannoin suvantovaihe juhlien järjestämisessä, mutta se on Jethron mukaan nyt historiaa.

-Drinkkilippuja tarjotaan taas paljon enemmän kuin vaikkapa viisi vuotta sitten.

Entäpä Jethron oman kiinteistönvälitysfirman pikkujoulut?

-Joka vuosi pidetään, ne kuuluvat työyhteisöömme.

Yksi asia miestä askarruuttaa:

-Mihin ovat kadonneet pikkujouluista taskumatit?

Seksologi-Satu: Parisuhde voi hyvin, kun tietokoneen selaushistoriaa ei tarvitse salata puolisoltaan

Huippukiva.fi:n seksitohtorinakin tunnettu seksologi Satu Söderström sanoo, että seksi luokitellaan tutkimuksen mukaan yhä yhdyntä- ja genitaalikeskeiseksi.

-Seksin tulisi ensisijaisesti olla nautintoa. Parisuhde voi hyvin, kun tietokoneen selaushistoriaa ei tarvitse salata puolisoltaan ja sama pätee pikkujoulujen tapahtumiin. Omasta mielestäni kaikkea sellaista sopii tehdä, mistä pystyy oman kumppanin kanssa avoimesti keskustelemaan ja tämä näkyy myös tutkimuksessa. Jopa 44% pitää tärkeänä, että niitä rajoja noudatetaan mistä on keskinäisesti sovittu.

Jokainen parisuhde on kuitenkin Sadun mukaan erilainen.

-Toisissa parisuhteissa sallitaan rakastaja ja toisissa jopa vieraan katsominen aiheuttaa voimakkaita negatiivisia reaktioita. Yleisesti kuitenkin kokokehorehellinen parisuhde voi paremmin kuin parisuhde, jossa asioita jätetään kertomatta, Söderström muistuttaa.

Huippukivan Lauri Hänninen: Pettämistä ei voida määritellä suhteen ulkopuolelta

-Pikkujoulutapahtumista vitsaillaan paljon, mutta tutkimus osoittaa selvästi, että se ei eroa muusta vuodesta sääntöjen suhteen. Tanssi ja pikkuflirtti ovat useimpien mielestä ok, mutta siitä eteenpäin mennään jo liian pitkälle, sanoo Lauri Hänninen Huippukiva.fi:stä.

Hänen mukaansa on mielenkiintoista, että varsinaisen pettämisen ja hyväksyttävän käytöksen väliin jää harmaa alue, jota voisi kuvailla vaikka "epäsoveliaaksi seksuaaliseksi käytökseksi".

-Useimpien mielestä esimerkiksi suutelu vieraan kanssa ei ole pettämistä, mutta toisaalta ei se ainakaan pikkujouluissa soveliastakaan ole. Itsetyydytys tai pornon katseleminen ei ole pettämistä kuin äärimmäisen harvojen mielestä ja toivottavasti näissä tapauksissa suhteen molemmat osapuolet ovat asiasta samaa mieltä. Ilahduttavan suuri osa vastaajista ymmärtää ihmissuhteen säännöt sopimukseksi, eli pettämisen määritelmä riippuu täysin oman suhteen valinnoista, sitä ei voida määritellä suhteen ulkopuolelta. Silti osa hiemankaan epätyypillisissä suhteissa elävistä ihmisistä kokee edelleen ympäristön paineen suurena, Hänninen kertoo.

Tutkimuksen toteutti Huippukiva.fi:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Kysely tehtiin internetpaneelissa 16.-17.10. 2019 ja siihen vastasi 1113 henkilöä. Otos edustaa Suomen täysi-ikäistä väestöä. Tulokset painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä.

LIITTEET: https://www.huippukiva.fi/download/huippukiva_pikkujoulu.pdf