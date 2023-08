Huippukokit Kape Aihinen ja Olli Kolu avaavat uuden ravintolan Punavuoren Merikortteliin

Suomen tunnetuimpiin keittiömestareihin kuuluvat ravintolayrittäjät Kari ”Kape” Aihinen ja Olli Kolu avaavat ravintolan Antiloopin Merikortteliin. Telakkakadulle sijoittuva ravintola avautuu näillä näkymin joulukuussa 2023.

”Meillä on jo pitkään kytenyt unelma avata oma ravintola Helsinkiin. Koronan jälkeen tarve päästä takaisin juurillemme vain vahvistui. Uusi ravintolamme sijaitsee kerrassaan herkullisella paikalla Punavuoressa, ja se tulee olemaan täysin meidän näköisemme. Pääosassa ovat hyvin tehdyt annokset, korkealaatuiset raaka-aineet ja hyvä fiilis. Satsaamme myös laadukkaaseen pöytiin tarjoiltuun lounaaseen”, Kari Aihinen kertoo.



Aihinen ja Kolu ovat pitkän linjan ravintola-ammattilaisia, jotka luotsaavat yhdessä menestyksekästä Roster Turku -ravintolaa. Lisäksi he pyörittävät suosittua Chefslive-kokkikoulua. Miehet ovat kerryttäneet työkokemusta legendaarisessa ravintola Savoyssa ja muissa fine dining -ravintoloissa. Lisäksi he ovat olleet mukana Roster Helsingin ja ravintola Versionin toiminnassa. Aihinen tunnetaan myös mm. Kaappaus keittiössä ja MasterChef Suomi -ohjelmista sekä keittokirjoistaan.



Luvassa kaupungin mielenkiintoisimpia makuelämyksiä



Uuden à la carte -ravintolan ruokafilosofia perustuu Aihiselle ja Kolulle tyypillisiin juureviin, ajattomiin ja sesonkiin sidottuihin makuihin. Laadun takeena toimii ravintoloitsijoiden pitkä kokemus ja klassisen keittiön tausta. Aihinen ja Kolu aikovat vaalia myös hyvää hinta-laatusuhdetta, ja asiakaskunnasta kysyttäessä he toivottavat kaikki tervetulleiksi bisnesväestä ohikulkijoihin.



”Ruokatarjonta tulee heijastamaan tyyliämme ja taustaamme pienellä modernilla lisällä. Kokkaamme sesonkeja ja raaka-aineita kunnioittaen. Ruoan lisäksi juoma on iso osa syömisen nautintoa. Tämä tulee näkymään laadukkaassa juomatarjonnassa cocktaileista viineihin, joita saa myös laseittain. Meille voi piipahtaa nauttimaan matalalla kynnyksellä”, Olli Kolu sanoo.



Illallista tarjoillaan maanantaista lauantaihin ja lounasta maanantaista perjantaihin. Tilan sydämenä toimii upea ja yhteisöllinen avokeittiö, josta henkilökunta ja ravintoloitsijat voivat tervehtiä ohikulkevia asiakkaita. Asiakaspaikkoja ravintolaan tulee noin 80, jonka lisäksi yläkerrasta löytyy kabinetti yksityistilaisuuksia varten. Tilaan tulee myös tyylikäs baari, joka tuo mielenkiintoisen säväyksen Punavuoren vilkkaaseen after work -kulttuuriin.



Tunnelmallinen Merikortteli antaa uniikit puitteet ravintolaelämykselle



Sekä Kolu että Aihinen kertovat ihastuneensa Merikorttelin teollishenkisyyteen, joka luo vaikuttavat puitteet läpi talon levittäytyvälle ravintolalle.



”Merikortteli iski meihin heti ensi näkemältä. Kutsuva tunnelma on meille erittäin tärkeä, ja se syntyy upean tilan lisäksi sisustuksesta, musiikista ja ihmisistä. Esimerkiksi taide tulee olemaan näkyvässä osassa ravintolassamme. Tärkeintä on tietysti se, että asiakkaamme ja myös henkilökuntamme viihtyvät ja voivat hyvin”, Kolu sanoo.



”Lähdemme projektiin erittäin luottavaisin mielin. Erinomaisesti sujunut yhteistyö Antiloopin kanssa saa meiltä täydet peukut! Oikein vatsanpohjassa kutkuttaa, että pääsemme upottamaan kätemme saveen ja avaamaan ravintolan ovet mahdollisimman pian”, Aihinen lisää.



Merikorttelista on muotoutunut suosittu, aamusta iltaan elävä kohtaamispaikka, jossa toimii muun muassa leipomo-ravintola, pizzeria ja elokuvateatteri. Positiivinen kehitys heijastaa Antiloopin pyrkimystä kehittää kiinteistöjensä ohella myös ympäröiviä kaupunkialueita. Yhtiöllä on mittava kiinteistöomistus esimerkiksi Hakaniemessä, jossa vastikään peruskorjattu Siltasaari 10 on niittänyt mainetta suosittuna toimisto- ja ravintolakeskittymänä.



”Panostamme vahvasti kiinteistöjemme yhteydessä sijaitseviin monipuolisiin palveluihin, jotka hyödyttävät sekä vuokralaisiamme että kaupunkilaisia. Nyt avattava ravintola on se puuttuva palanen Merikorttelin jo ennestään loistavassa palvelutarjonnassa”, sanoo Antiloopin Assset Manager Maarit Kivelä.



”Aihisen ja Kolun uusi ravintola on äärimmäisen tervetullut lisä. Huippulaadukas ravintola tulee myös täydentämään Punavuoren lounastarjontaa erinomaisesti. Tässä on nyt todelliset takuumiehet tekijöinä”, Associate Director Tero Nyström iloitsee.



Tutustu Antiloopin Merikortteliin ja sen monipuolisiin palveluihin lähemmin tästä.