Huippukokki Kim Mikkola avaa Izakaya -vaikutteisen ravintolan Tallinnaan

Huippukokki Kim Mikkola avaa Izakaya -vaikutteisen Kampai By Kim Mikkola ravintolan Tallinnaan.

“Suljimme Michelin -tähdellä palkitun ravintola Inarin viime syksynä Helsingissä ja kerroimme, että on aika mennä eteenpäin. Matka alkoi viime vuoden lopulla Tallinnassa, joka osoittautui tavoitteidemme ja tiimimme osaamisen kannalta erittäin lupaavaksi alustaksi kehitykselle. Haluamme kokeilla uutta ja rikkoa sääntöjä. Tallinna kaupunkina tukee tätä tavoitetta loistavasti”, Kim Mikkola kuvailee.

“En ole koskaan aikaisemmin suunnitellut ja toteuttanut samaan aikaan näin laajaa ja merkittävää ravintolaa. On ollut erittäin mielenkiintoista tutustua alueen historiaan, sen merkityksiin paikallisille ja luoda samalla jotain aivan uutta. Yhteistyö paikallisten osaajien kanssa on ollut opettavainen kokemus yhdessä tekemisen merkityksestä”, Mikkola sanoo.

Izakaya -tyylinen ravintola kutsuu kaikki viihtymään.

“Kampai - Kippis! Haluamme toivottaa aivan kaikki tervetulleiksi uuteen olohuoneeseemme Tallinnassa. Filosofiamme mukaisesti luksuselämykset kuuluvat aivan kaikille ja tahdoimme luoda kokemuksen, joka on aidosti kaikkien saatavilla - laadusta tinkimättä”, Mikkola vakuuttaa.

Nobblessnerin trendikkäällä uudella alueella avautuva ravintola on rakennettu vanhaan sukellusvenetehtaaseen. KIMxKAI popup oli Mikkolan ensimmäinen projekti Tallinnassa, joka syntyi yhteistyössä legendaarisen ravintola Kampain ja virolaisen nykytaiteilija Edith Karlsonin kanssa. Karlson on Viron edustaja Venetsian taidebiennaalissa vuonna 2024. Tallinnan paikallinen ja kansainvälinen yleisö haluaa selvästi kokea jotain uutta, ja KAIssa saavutettiin uusi elämyksellisyyden taso ruoan, nykytaiteen ja elokuvan yhdistämisellä isossa teollisessa tilassa.

Entisen Michelin -tähdellä palkitun ravintola Inarin tiimi jatkaa yhdessä myös uudessa ravintolassa. Keittiötä johtaa Kim Päivästö, jonka luottoparina toimii ennen Inaria lukuisissa huippuravintoloissa työskennellyt Karoliina Jaakkola. Salista vastaa Inarissa sommelierina ja hovimestarina toiminut Ella Norwood.

Trendikäs asuinalue Nobblessner kehittyy vauhdilla.

Kampai perustettiin vuonna 2019 kun uuden ja trendikkään asuinalueen, Nobblessnerin, kehittäminen alkoi Tallinnassa. Hankkeen perustaja, Indrek Kasela, etsi kolmen toimintavuoden jälkeen jo legendaksi muodostuneelle ravintolalle uutta henkeä ja vetäjää.

"Tapasimme Mikkolan kanssa pian hänen Tallinnaan muuttonsa jälkeen viime kesänä. Sovimme pian, että hän avaa tiimeineen KIM x KAI -popupin Kampaihin loppuvuodeksi 2022. Yhdessä tekeminen oli saumatonta ja hauskaa, sekä vieraat olivat uudesta elämyksestä erittäin positiivisesti yllättyneitä. Olen todella iloinen, että Mikkola lähti vetämään Kampain uutta tulemista. Tästä tulee todella hauskaa!", Kasela iloitsee.

Mikkola avaa Kampai By Kim Mikkolan ovet 3.3.2023. Uuden ravintolan tyyli nojaa Izakaya -tyyliseen elämykseen, jossa vieraat toivotetaan tervetulleiksi kuin isännän olohuoneeseen.

Mikkola avasi ravintola Inarin Helsingin Albertinkadulle heinäkuussa 2018. Puolitoista vuotta myöhemmin ravintola palkittiin Michelin-tähdellä. Inari tunnettiin aasialaisia ja pohjoismaisia makuja yhdistävänä fine dining -ravintolana. Ravintolan sulkemisesta ilmoitettiin samana päivänä kun vuoden 2022 Michelin tähdet julkaistiin syksyllä 2022 ja ravintola Inarille annettiin jälleen tähti.

Ennen Inarin perustamista Mikkola työskenteli pitkään esimiestehtävissä tanskalaisessa Nomassa, jota pidetään yleisesti maailman parhaana ravintolana.



Mikkola pyörittää kansainvälistyvää kanahampurilaisista tunnettua KotKot-katuruokaketjua ja herkulliseen kotiruokaan keskittyvää Koti by Kim Mikkola -konseptia.

Mikkola tunnetaan kansainvälistä huomiota saaneista televisio-ohjelmista. Viimeksi hän esiintyi Netflix-sarja Somebody Feed Philin Helsinki-jaksossa. Mikkola on nähty kokkaamassa myös Gordon Ramsayn rinnalla Gordon Ramsayn makuseikkailut -ohjelmassa.



KAI on entiseen sukellusvetelakkaan rakennettu nykyaikainen kulttuuritalo jossa sijaitsee ravintoloiden lisäksi kansainvälinen nykytaiteen keskus, taidegalleria ja art house -elokuvateatteri. Kampai on Baltian ensimmäinen Izakaya- tyylinen ravintola. Kesällä alueelle avautuu 160 paikkainen merellinen terassi.