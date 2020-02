Huippukoomikoita Hämeenlinnan Vaakunassa

Koomikkokollektiivi All Female Panel astuu Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinnan lavalle helmikuussa! Viiden naisen ryhmä on hurmannut saleja ympäri Suomen. Illoissa on nähty ryhmän omien jäsenten lisäksi liuta vierailevia naiskoomikoita.

Anna Rimpelä (vas.), Helena Pöllänen, Saana Peltola, Ida Grönlund ja Kaisa Pylkkänen muodostavat All Female Panel -kollektiivin. Kuva: Mia Jussinniemi

Vaakunassa (Possentie 7, Hämeenlinna) lauteille astuvat Kaisa Pylkkänen, Saana Peltola, Anna Rimpelä ja Helena Pöllänen. Ryhmän viides jäsen on Ida Grönlund. Illan esitys on K18. All Female Panel tarjoaa raikkaan tuulahduksen perinteisesti miesvaltaiseen stand up -tarjontaan. AFP on rohkea, henkilökohtainen, poliittinen, absurdi, leikkisä, häpeämätön ja sopivan hullu. Kollektiivista löytyy niin taitavia yleisön lämmittäjiä kuin syvällisiä ajattelijoitakin. Nimestään huolimatta, tai juuri sen vuoksi, AFP:n illat on suunnattu kaikille hyvän komiikan ystäville. Stand upin lisäksi ryhmän jäsenet tunnetaan käsikirjoittajina ja näyttelijöinä. Television puolella heitä tai heidän kädenjälkeään on voinut nähdä mm. seuraavissa ohjelmissa: Stand up!, YleLeaks, Putous, Heikelä syndrooma, Noin viikon uutiset, Pirjo, Pitääkö olla huolissaan, Itse valtiaat, Ismo, Naurun tasapaino, Villi kortti ja Luottomies. Kaisa Pylkkäsen käsikirjoittama komediasarja Pientä laittoa sai ensi-iltansa Ylellä syksyllä 2019. Lisätietoa: allfemalepanel.com leblason.fi/tapahtumat/15.2-all-female-panel Haastattelupyynnöt: Larissa Lounassalo, 050 5233491, allfemalepanel@gmail.com

