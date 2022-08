Huippuluokan FREX-raaka-aineille haetaan uusia käyttötapoja ja reseptejä ammattikokkien innovaatiokilpailulla

FREX-perunat ja -kananmunat valloittavat parhaillaan Euroopan huippuravintoloita. Suomalaiset superraaka-aineet ovat saaneet rinnalleen punajuuren. FREX-alkutuotteiden ylivertainen maku ja rakenne sekä korkeat ravintoarvot syntyvät terveestä ja elävästä maaperästä. Juurekset tuotetaan hiilinegatiivisesti.

Kymmenet Michelin-tähtikokit ovat ottaneet omakseen FREX-tuotteet. FREXin ajatuksena on yhdistää tuotantomenetelmien ja lopputuotteiden ympäristöystävällisyys, maaperän ja eläinten hyvinvointi, korkeat ravintoarvot sekä paras mahdollinen raaka-aineen ominaismaku.

FREX-innovaatiokilpailun tarkoituksena on kehittää FREX-perunoista, -punajuurista ja -kananmunista kansainvälisen tason ruokainnovaatioita. Kilpailussa haetaan uusia reseptejä, ruokalajeja, kokonaisia aterioita ja erilaisia käyttötapoja FREX-superraaka-aineista yhdessä alueellisten ja kansainvälisten raaka-aineiden kanssa.

Suomalaisen ruokaosaamisen nostaminen on sydämen asia

Kesprolla on Suomen laajin foodservice-alan tukkuvalikoima. Asiakkaat voivat tilata haluamansa tuotteet suoraan Kespronet-verkkotukusta. Kattava logistiikka- ja jakeluverkosto takaa, että tilatut tuotteet saapuvat nopeasti ja varmasti perille. Lisäksi Kespron noutotukut palvelevat ympäri maan.

Kespro on foodservice-alan edelläkävijä. FREX-innovaatiokilpailu mahdollistaa kotimaisten laadukkaiden raaka-aineiden sekä Suomen keittiöammattilaisten osaamisen esille tuomisen.

”Haluamme olla kaikin tavoin edistämässä ja kehittämässä suomalaista ruokakulttuuria. Kotimaisten laadukkaiden raaka-aineiden ja suomalaisen ruokaosaamisen nostaminen maailmankartalle on meille sydämen asia”, kertoo Kespro tuoretukkukehityksestä vastaava osto- ja myyntijohtaja Nora Hortling.



Keskeistä Kespron toiminnassa on asiakaslähtöisyys. Laaja valikoima tarjoaa asiakkaille liikeideaan sopivat tuotteet ja raaka-aineet vaivattomasti yhden tilauskanavan kautta. Samalla Kespro mahdollistaa pienille tuottajille helpon tavan saavuttaa yhdellä kertaa ison asiakasjoukon.

”FREX-tuotteet ovat kotimainen innovaatio, jonka kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo pidemmän aikaa. FREX-tuotekonsepti edustaa vastuullisuutta, tuotteen makua ja kotimaisen maatalouden osaamista. Ne ovat asioita, jotka ovat myös Kesprolle tärkeitä” Hortling täsmentää.

Vaatimus korkeasta laadusta ja ympäristövastuusta yhdistää

Keittiövälineitä valmistava Heirol on mukana kilpailussa, koska FREXin arvoissa ja hiilinegatiivisessa tuotantotavassa molemmilla yrityksillä on paljon yhteistä. Kumppaneita yhdistävät vaatimukset korkeasta laadusta.

”Pinnoitteemme ovat keraamisia ja laadukkaita ja siksi myös pitkäikäisiä. Tämä on ruoan valmistuksen näkökulmasta sekä helpottavaa että ekologista”, Heirolin perustaja ja toimitusjohtaja Rolf Moborg sanoo.

Tammikuussa Heirol allekirjoitti ympäristöjärjestö ChemSecin No To PFSA -liikkeen aloitteen. Sen pyrkimyksenä on vähentää ja lopulta poistaa ”ikuisiksi kemikaaleiksi” kutsutut yhdisteet, jotka ovat luonnossa hajoamattomia.

”Nelilapsisessa perheessämme olemme oppineet ruoan puhtausvaatimuksen lisäksi selvittämään, että ruoanlaittovälineet ovat myrkyttömiä niin meille kuin ympäristölle. Tämä periaate on myös Heirolin tuotteissa. Ne ovat PFAS-yhdistevapaita ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia”, Moborg tähdentää.

Ammattilaiskilpailu on kaksivaiheinen – ilmoittautuminen päättyy syyskuun lopussa

Kilpailuun voivat osallistua kaikki kokin tai suurtalouskeittiön koulutuksen saaneet ammattilaiset tai henkilöt, joilla on useamman vuoden työkokemus ammattikeittiöstä. Ilmoittautuminen päättyy 30.9.2022.

Kaikille ilmoittautuneille ilmoitetaan lokakuun aikana, milloin ja miten FREX-aloituspakkaukset toimitetaan tai ne ovat noudettavissa Kespron noutotukuista. Kespro toimittaa omien jakelukanaviensa kautta veloituksetta aloituslaatikon, jossa on FREX-perunoita, -punajuuria ja -kananmunia.

Karsintavaiheessa reseptit pitää tehdä kahdeksalle henkilölle. Reseptiikka ja kuvat annoksista pitää jättää kilpailun järjestäjille viimeistään 30.11.2022 sähköpostiosoitteeseen info@skabam.com.

Loppukilpailuun haetaan 12 parasta reseptiä ja innovaatiota

Tuomaristo valitsee finaaliin enintään 12 osallistujaa. Arvioinnissa painotetaan tekniikkaa ja innovatiivisuutta, ulkonäköä sekä makua.

Finaaliin päässeille ilmoitetaan henkilökohtaisesti perjantaihin 30.12.2022 mennessä. Tammikuussa 2023 Helsingissä järjestettävässä loppukilpailussa kilpailijat valmistavat kolme annosta eli alku-, pää- ja jälkiruoat. Karsintaan osallistunut annos pitää olla yksi näistä kolmesta. Finaalin kokkausaika on viisi tuntia.

Loppukilpailussa on kuusi tuomaria. Mukana ovat Michelin-tähtikokit Pekka Terävä ja Sauli Kemppainen, joka toimii päätuomarina. Tuomaristoon tulee myös yksi kansainvälinen keittiömestari. Tuomarityöskentelyssä tullaan huomioimaan annosten ja menukokonaisuuksien tekniikkaa, innovatiivisuutta, makua ja ulkonäköä.

Kaikki finalistit saavat Heirolin tuotepalkintoja. Kilpailun voittaja saa gurmeematkan Italiaan kahdelle hengelle sisältäen illallisen kolmen tähden ravintolassa sekä mielenkiintoisia tapaamisia, mm. Toscanan maailmankuulun teurastajan ja ravintoloitsijan Dario Cecchinin kanssa.