Huippumoderni liikunta-, kulttuuri- ja tapahtuma-areena Espooseen

Areena sijaitsee Espoon Kivenlahden metroaseman vieressä, Länsiväylän varressa. Areenan yhteydessä on paikoitustilat 650 autolle ja 150 polkupyörälle. Areenan viereen sijoittuu myös Omnian oppimiskeskus, Laurea-ammattikorkeakoulu sekä Cleantech Garden -niminen tutkimus- ja yrityskeskus.

”Rakennamme Hybridiarenasta poikkeuksellisen monipuolisen, muuntojoustavan ja Suomessa täysin ainutlaatuisen liikunta-, kulttuuri- ja tapahtumapaikan” toteaa hankkeen kiinteistökehittäjä, talousneuvos Heimo Välinen. Sijainti hyvien yhteyksien äärellä varmistaa, että areena palvelee lähialueen lisäksi koko Espoon, pääkaupunkiseudun ja Suomen tarpeita. Metromatka Helsingin keskustasta kestää alle puoli tuntia ja automatka Helsinki-Vantaan lentokentältä saman verran.

"Hybridiarenassa voi harrastaa liikuntaa, järjestää kulttuuri- ja yritystapahtumia, syödä hyvää ja terveellistä ruokaa sekä vaikkapa tehdä etätöitä”, sanoo hankeyhtiön toimitusjohtaja Mikko Tuominen. ”Meille tulee myös E-Sports -e-urheilukeskus, ryhmäliikuntatiloja, kuntosaleja, kiipeilypuisto, jääkiekon taitoharjoittelukeskus sekä valmennus- ja testausasema”. Katolle, liki 40 metrin korkeuteen sijoitetaan monikäyttöinen 1 000 m2:n kokoinen kattoterassi, jossa on ulkoilmabaari ja ravintola sekä katettu uima-allas. Areenan kokonaisneliömäärä on yli 15 000 m2. Suunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto L-Arkkitehdit ja rakentamisesta Fira.



Espoonlahden alue on parhaillaan keskellä historiallisen vilkasta rakentamisvaihetta. Metron lisäksi aivan areenan viereen nousee Cleantech Garden -kampusalue. Cleantech Gardeniin sijoittuvat niin koulutusyhtymä Omnia, VTT:n Bioruukki-niminen tutkimuskeskus kuin laaja eri alojen yritysten kirjo.

Hankkeen rakennuttajayhtiönä toimii Kiinteistö Oy Kivenlahden Sport Center.