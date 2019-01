Huippupianisti Paavali Jumppanen avaa klassisen kevätkauden Kangasala-talossa

Paavali Jumppanen soittaa Wanderer-resitaalikonsertin Kangasala-talossa torstaina 31.1. klo 19. Ohjelmistossa kuullaan pianoteoksia Bachilta, Chopinilta, Brahmsilta ja Schubertilta.

Paavali Jumppanen (s. 1974) on yksi ikäpolvensa aktiivisimmista menestyneimmistä suomalaispianisteista. Hän esiintyy säännöllisesti sekä solistina että kamarimuusikkona ympäri maailmaa.

Konsertissa kuullaan pianoteokset Johann Sebastian Bachilta (1685–1750), Frédéric Chopinilta (1810–1849), Johannes Brahmsilta (1833–1897) ja Franz Schubertilta (1797–1828).

Kangasala-talon toimintaan Paavali Jumppanen jätti jälkensä jo toiminnan alkuvaiheessa. Hän valitsi Kangasala-salin konserttiflyygelin Steinwayn Hampurin tehtaalla ja konsertoi valitsemallaan instrumentilla helmikuussa 2015.



– Tehtaalla oli valmiina rivissä viisi huippuhienoa, juuri valmiiksi saatua Stainway flyygeliä. Niistä seuloitui nopeasti kaksi mielenkiintoisinta yksilöä ja parisen tuntia soitettuani oli valintani Kangasala-talon soittimeksi selvä. Kriteerinä ei ollut niinkään iso ääni tai tietynlainen sointi, vaan flyygeli, jossa oli potentiaalia kehittyä sävykkääksi ja luotettavaksi soittimeksi” kuvaili valintaa Paavali Jumppanen vuonna 2015.



– Nyt Paavali ja flyygeli tapaavat ensimmäisen kerran näiden vuosien jälkeen ja onkin kutkuttavaa kuulla Paavalin arvio siitä, miten soitin on käytön myötä kehittynyt, innostuu Kangasala-talon toimitusjohtaja Timo Kotilainen.

Paavali Jumppasen (s. 1974) ohjelmisto kattaa pianomusiikkia laajasti Bachista avantgardeen. Hän on tehnyt yhteistyötä monien aikamme säveltäjien kanssa ja kantaesittänyt suuren määrän piano- ja kamarimusiikkiteoksia. Työskentely muun muassa Pierre Boulezin, Henri Dutilleuxin, William Duckworthin, Perttu Haapasen ja Lauri Kilpiön kanssa on avannut Jumppaselle monipuolisen näkökulman musiikin alati ajassa muuttuvaan luonteeseen.

Konsertin ohjelma:

Johann Sebastian Bach: Partita Nro 1, B-duuri, BWV 825 (1726)

Frédéric Chopin: Etydit Op. 25 (1832–36)

Johannes Brahms: 3 Intermezzoa Op. 117 (1892)

Franz Schubert: Fantasia C-duuri, Op. 15 “Wanderer” (1822)

Paavali Jumppasen verkkosivu ja ja blogi http://www.paavalijumppanen.com/

Wanderer − Paavali Jumppanen, piano Kangasala-salissato 31.1.2019 klo 19

Liput Kangasala-talolta 25/23/22/15 €, Lippu.fi 27,50/25,50/17,50 € + toimitusmaksut (alk. 1 € www.lippu.fi)



Kuvia ja teosesittely medialle: https://www.dropbox.com/sh/tr486flpcddk2v5/AAABgl6ZR_Lnat4GDV9IVc9ea?dl=0

Kuvaajan nimi mainittava julkaistaessa.

Konsertti kuuluu Kevään klassiset -konserttisarjaan, johon saatavilla edullinen sarjalippu. Sarjalippuun kuuluvat kolme konserttia yhteishintaan 53/48 € tai Lippu.fi; kanavissa alk. 57,50/51,50 € + toimitusmaksut.



Konserttisarjan konsertit:



Wanderer − Paavali Jumppanen, piano to 31.1.2019 klo 19



Tiilikainen ja Nykänen: Klassikoita sinulle to 21.2. klo 19

Baritoni Sauli Tiilikainen ja pianisti Jukka Nykänen



Viiltäviä viestejä to 14.3. klo 19

Kapellimestari Tuomas Pirilä, tähtitanssija Minna Tervamäki, tanssitaiteilija Mikko Lampinen ja Hyvinkään Orkesteri.

Paavali Jumppasen haastattelupyynnöt:

Aino Turtiainen-Visala

Fazer Konserttitoimisto Oy

aino.turtiainen@fazerartists.fi

010 4223422