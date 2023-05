Huippuravintola Ulapalla

Avomeriravintola Ulappa toteutetaan tänä vuonna yhdessä Ravintola Nokan kanssa. Keittiömestari Ari Ruohon menu on seitsemän ruokalajin elämysillallinen, joka tarjoillaan merellä purjehtiessa ja Suvisaariston ulkosaarella. Saarelle matkataan purjehtien modernilla 54-jalkaisella purjejahdilla maailmanmestaripurjehtija Ville Tikkasen johdolla.

Purjehdus kohteeseen ja takaisin Katajanokalle kestää suuntaansa pari tuntia. Vieraat voivat osallistua aktiivisesti purjehtimiseen tai nautiskella Itämeren kauneudesta ja baarin ja keittiön antimista.

"Vene on Judel/Vrolijk & Co:n suunnittelema huippuvarusteltu Hanse 531. Se on nopea, mutta myös erittäin turvallinen ja mukava avomeripursi", Ville Tikkanen kertoo.

Tikkanen omistaa myös tapahtumatila Valkoisen Salin Aleksanterinkadulla. Häntä ilahduttaa, että hän voi purjehduksilla yhdistää kaksi erikoisosaamisaluettaan, korkeatasoiset tapahtumat ja purjehtimisen.

Ari Ruoho on palkittu keittiömestari, joka yhdistää perinteiset kotimaiset raaka-aineet moderniin tekniikkaan luoden ainutlaatuisia makuelämyksiä. Ruoho on omistautunut etsimään parhaita raaka-aineita lähialueiltaan ja hyödyntämään niitä taidokkaasti keittiössä. Nokan tiimi kerää, kalastaa ja metsästää itse suuren osan käyttämistään raaka-aineista. Tämä takaa sen, että avomeriravintola Ulapan tarjoama ruoka on paitsi herkullista, myös vastuullisesti tuotettua.

"Ulapalla purjehtiessa koetaan merellisen pääkaupunkiseudun saariston parhaat puolet. Se näkyy myös menussa. Olen luonut Ulapalle kalapainotteisen seitsemän ruokalajin kokonaisuuden, jossa on mukana Nokasta tuttuja annoksia. Menu elää satokauden edetessä", Ari Ruoho kertoo.

Uniikkeja ja myös suomalaiselle eksoottisia elämyksiä syntyy, kun keittiö yhdistelee vähemmän käytettyjä luonnonantimia tuttuihin makuihin nerokkaasti. Savulahna ja kylmäsavustettu hauenmäti kuuluvat Nokan suosikkeihin. Illallismenun rakkolevä on kerätty samaisen Rövarenin saaren tuntumasta, johon Ulappa rantautuu.

Elokuussa 2023 Ulappa suuntaa ulkomaille, mutta sitä ennen avomeriravintolasta on mahdollista nauttia Helsingin edustalla. Purjehdusillallisen voi varata joko yksityisesti 6 - 12 hengelle tai kesä-heinäkuun avoimista kattauksista, joihin paikkoja on varattavissa 130. Elämys starttaa Helsingin Katajanokalta ja palaa laituriin Nokan eteen seitsemän ruokalajin ja seitsemän tunnin jälkeen.