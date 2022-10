Huippusuosittu dekkaristipari Lars Kepler saapuu Helsingin kirjamessuille

Risto Räppääjä 25 vuotta! 30.9.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Elämä ei ole hassumpaa Risto Räppääjän kanssa. Sinikka ja Tiina Nopolan lastenkirjasarja Risto Räppääjä täyttää jo 25 vuotta. Sarja on noussut yhdeksi Suomen luetuimmaksi ja myydyimmäksi lastenkirjasarjaksi. Kirjojen kokonaismyynti hakee vertaistaan Suomessa. Risto Räppääjiä on tähän mennessä myyty 2,8 miljoonaa kappaletta kaikissa formaateissa. Lisäksi kirjojen käännösoikeuksia on myyty 18 kielialueelle.