Huippusuosittu Kiltin tytön murhaopas saa jatkoa: Kiltti tyttö, julma kosto on koukuttava dekkari kadonneesta nuoresta

Pippa Fitz-Amobi ei ole enää etsivä. Nykyään hän juontaa Ravin kanssa podcastia murhatapauksesta, jonka he ratkaisivat edellisvuonna. Vaikka podcast on levinnyt viraaliksi, Pip vakuuttelee, että hänen päivänsä rikosten ratkojana ovat ohi.

Pipin on kuitenkin syötävä sanansa, kun hänen tuttunsa Jamie katoaa. Poliisi ei tee mitään, joten Pip tarttuu toimeen. Samalla hän tulee paljastaneeksi lisää kaupunkinsa synkkiä salaisuuksia... ja tällä kertaa kaikki ovat kuulolla.

Löytääkö Pip Jamien ennen kuin on liian myöhäistä?

Kiltti tyttö, julma kosto on jatkoa viime vuonna suomeksi ilmestyneelle Kiltin tytön murhaopas -dekkarille, joka oli valtava menestys niin meillä kuin maailmallakin. Kuten ensimmäinen osa, myös uutuuskirja käyttää hyödykseen true crimen maailmasta tuttuja elementtejä, kuten karttakuvia, litteroituja keskusteluja ja valokuvia.

Erityisesti sarja kerää suosiota TikTokissa, missä kiltintytönmurhaopas-hashtagilla on yli 107 tuhatta näyttökertaa – kansainvälisesti aiheesta tehtyjä videoita on katsottu miljoonia kertoja. Kirjasarjan toinen osa, Kiltti tyttö, julma kosto on saanut Goodreadsissa 4,4 tähteä, ja esimerkiksi Kirkus kutsuu arviossaan kirjaa psykologisesti vavahduttavaksi ja moderniksi teokseksi.

Kiltin tytön murhaopas -kirjasta on tekeillä myös tv-sarja, jonka BBC esittää tänä vuonna.

Kiltti tyttö, julma kosto on arvosteluvapaa 27.4. Se ilmestyy myös sähkö- ja äänikirjana, jonka lukevat Mimosa Willamo, Valtteri Lehtinen ja Yasmine Yamajako. Kirjan on suomentanut Leena Ojalatva.

Palkittu brittikirjailija Holly Jackson (s. 1992) alkoi kirjoittaa nuorena ja sai ensimmäisen romaaninsa valmiiksi jo 15-vuotiaana. Hän valmistui Nottinghamin yliopistosta, jossa hän opiskeli kielitiedettä ja luovaa kirjoittamista. Lontoossa asuva Jackson nauttii videopeleistä ja true crime -dokumenteista.

