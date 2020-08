Huippusuositun Marie Kondon uusi odotettu KonMari-kirja auttaa järjestämään työelämän

Japanilaisen siivousgurun Marie Kondon kehittämällä KonMari-metodilla on laitettu järjestykseen jo satoja tuhansia koteja ympäri maailmaa. Tänään ilmestyvä KonMari - Työnilon löytämisen taika tuo suositun metodin myös työpaikoille. Kondo on kirjoittanut oppaan yhdessä organisaatiokäyttäytymisen asiantuntijan Scott Sonensheinin kanssa.

KonMari – Työnilon löytämisen taika ohjaa kokemusten, tutkimustulosten ja kymmenien käytännön ohjeiden avulla lukijoita järjestämään työelämänsä. Kondo ja Sonenshein auttavat poistamaan työympäristöstäsi fyysiset ja sähköiset turhakkeet, järjestämään ajankäyttösi, verkostoitumaan oikein ja pitämään parempaa huolta myös työtovereistasi. Kun kaikki ylimääräinen on karsittu, motivaatiosi kasvaa, suorituksesi paranevat ja olet vapaa toteuttamaan työhön liittyviä unelmiasi. Tämä kirja auttaa sinua vahvistamaan itseluottamustasi ja parantamaan menestystäsi työelämässä – sekä tietenkin säkenöimään iloa.

Marie Kondo (s. 1984) on japanilainen ammattijärjestäjä, bestsellerkirjailija, Emmy-ehdokkuuden saanut televisiotähti ja KonMari Median perustaja. Kondo on valittu Time-lehden sadan johtavan vaikuttajan listalle, ja hänen toiminnastaan on kerrottu tuhansissa julkaisuissa eri maissa, samoin kuin radiossa ja televisiossa.

Scott Sonenshein on yritysjohtamisen professori Rice-yliopistossa Houstonissa.Hän on väitellyt organisaatiokäyttäytymisen tohtoriksi Michiganin yliopistossa. Tutkimus-, opetus- ja luennointitoiminnallaan Sonenshein auttaa ihmisiä vapauttamaan luovuutensa ja neuvokkuutensa sekä kokemaan sitä kautta syvällisempää merkityksellisyyttä. Hän on kirjoittanut sanomalehti New York Timesiin ja aikakauslehtiin Time, Fast Company ja Harvard Business Review.

Marie Kondo ja Scott Sonenshein: KonMari – Työnilon löytämisen taika

Alkuteos Joy at Work | Suomentanut Päivi Rekiaro

288 sivua | Saatavana painettuna kirjana, sähkökirjana ja äänikirjana