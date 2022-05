Huld ja Devatus yhdistyvät – Linnunradan rohkein suunnittelutoimisto laajenee uuteen kokoluokkaan

Niin Huldin kuin Devatuksen tavoitteena on olla paras mahdollinen työyhteisö asiantuntijoilleen. Yhtiöiden ohjelmisto- ja tuotekehitysosaamisen ainutlaatuinen yhdistelmä tuo entistä monipuolisempia projekteja talojen asiantuntijoille sekä laajemman tarjooman asiakkaille. Yhtiöillä onkin jo useita yhteisiä asiakkaita kuten Danfoss, ABB ja Wärtsilä. Nyt yhdistyvät myös tekijät.

– Olen iloinen saadessani toivottaa devatuslaiset mukaan kasvavaan joukkoomme. Tarjontamme tukevat toisiaan erinomaisesti, minkä ansiosta pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistäkin kattavammin. Yhdessä olemme enemmän, kertoo Huldin toimitusjohtaja Mika Kiljala.

Väkevästi Pohjanmaalla ja jalansijaa Varsinais-Suomeen

Huldilla on toimistoja Suomen lisäksi Tšekissä, mutta yrityksen juuret ovat vahvasti Pohjanmaalla. Läntisestä Suomesta löytyykin useita Huldin toimipisteitä: Vaasa, Seinäjoki, Kokkola, Ylivieska ja Oulu. Devatuksen myötä Vaasa kasvaa yhdeksi Huldin suurimmista toimipaikkakunnista noin 75 asiantuntijan voimin. Lisää osaajia tullaan palkkaamaan jatkossakin.

Samalla Huld laajenee myös Turkuun. Tämä on odotettu ja toivottu maantieteellinen aluevaltaus Varsinais-Suomeen.

Rohkeasti ja humaanisti

Huldia ja Devatusta yhdistävälle arvopohjalle on hyvä lähteä rakentamaan yhteistä tulevaisuutta. Asiantuntijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen näkyy myös asiakkaille innovatiivisina ja rohkeina ratkaisuina, jotka vievät maailmaa kohti älykkäämpää ja kaikille parempaa tulevaisuutta.

– Devatuksen toiminta on aina perustunut luottamukseen ja toisen ihmisen arvostukseen. Jo ensimmäisistä keskusteluista lähtien olimme Huldin kanssa yksimielisiä meille tärkeistä asioista. On hienoa jatkaa menestystarinaamme yhdessä työntekijöidemme ja asiakkaidemme kanssa osana vankkaa Huldia, kommentoi Devatuksen toimitusjohtaja Mika Filander.

Huld on ainutlaatuinen yhdistelmä teknologia- ja muotoiluosaamista. Huldilla inhimillisyys valjastetaan ratkaisemaan asiakkaiden haasteita, olipa kyseessä sitten avaruuden valloitus, kuluttajakäyttäytymisen muotoilu tai vaikka uraauurtavat digitaaliset innovaatiot. Huldin visio on olla Linnunradan rohkein teknologia ja suunnittelutoimisto. Huld työllistää noin 450 eri alojen osaajaa Suomessa ja Tšekissä.

Devatus on digitaalisten palveluiden kokonaisvaltainen kehittäjä, jonka tavoitteena on aina tuoda lisäarvoa asiakkaan digiprojekteihin. Devatuksen asiakkaat ovat kansainvälisiä energia- ja teollisuusalan yrityksiä. Devatus on perustettu vuonna 2010 ja työllistää tällä hetkellä reilut 50 digialan asiantuntijaa.