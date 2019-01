Hullu prinssi -fantasiamusikaalin kanta-esitys lähestyy

Kangasalan lukion Hullu prinssi -fantasiamusikaalissa lukiolainen Martina Meri tipahtaa unessa päivään, jolloin vietetään Suomen herttua Juhanan häitä. Historiallinen fantasiamusikaali koostuu useista tarinoista, joilla on omat sankarinsa ja sankarittarensa. Hullu prinssi on teatterin ammattilaisten ja Kangasalan lukion opiskelijoiden yhdessä luoma teos, joka kantaesitetään Kangasala-talossa 17.1.2019.

− Martina on temperamenttinen nykytyttö, joka on itsetuntoinen ja vahva sekä tasa-arvoon tottunut, pohtii Martinaa näyttelevä Liina-Lotta Hakamäki.

– Martina ei ole kuitenkaan ylimielinen hahmo, mistä pidän kovasti.

Martinan toveriksi ja tulkiksi historian pyörteisiin ryhtyy prinssi Magnus Vaasa, Juhana-herttuan harvemmin muistettu veli. Roolin esittäjä Juho Lahdelma kuvaa Magnusta historialliseksi henkilöksi, joka oli omassa yhteisössään erilainen kuin muut.

– Magnus on taiteilija, haaveellinen romantikko, jota pidetään jopa vähän hulluna, Juho Lahdelma kuvaa.

– On ollut todella mielenkiintoista ja haastavaakin harjoitella abivuonna ensimmäistä suurta musikaaliroolia. Koen kuitenkin, että olen voinut keskittyä sekä ylioppilaskirjoituksiin että musikaaliin riittävästi.

Sekä Liina-Lotta että Juho kertovat musikaalin tekemisen olleen todella antoisaa, mutta samalla työlästä.

– Olen oppinut paljon itsestäni, toteaa Liina-Lotta.

– Ihmeesti sitä pystyy venymään tarvittaessa ja nyt odottaa jo sitä, että pääsee näyttämään, miten upean musikaalin olemme saaneet aikaan.

Juho toteaa yleisön tuovan esiintyjille energiaa ja keskittymistä.

– Paitsi nykyisten lukiolaisten, myös Kangasalan lukion entisten oppilaiden panos on ollut suuri ja on hienoa näyttää yhteinen lopputuloksemme. Teosta ja näyttämöllepanoa on ollut tekemässä joukko ammattilaisia ja se näkyy ja kuuluu.

Esitys on tehty koko perheen musikaaliksi. Yleisölle tarina tulee olemaan yllätyksiä täynnä, onhan kyseessä kantaesitys. Tarinalla on yhteytensä myös Kangasalan historiaan.

Lisätietoa produktiosta työryhmän blogissa: hulluprinssi.com.

Kantaesitys 17.1.2019 klo 19 Kangasala-talossa

Esitykset: 17.1. klo 19, 18.1. klo 19, 19.1. klo 14 ja klo 19, 21.1. klo 19, 22.1. klo 19, 25.1. klo 19 ja 26.1. klo 14.

Hullu prinssi – fantasiamusikaali

Kesto: 2 h 20 min (sisältää väliajan). Ei ikärajaa.

Liput: Kangasala-talon lipunmyynti ja Lippu.fiLiput Kangasala-talolta aikuiset 20 €, eläkeläiset/työttömät/opiskelijat 15 €, lapset alle 12 v. 12 €

Lippu.fi aikuiset 22,50 €, eläkeläiset/työttömät/opiskelijat 17,50 €, lapset alle 12 v. 13,50 € + toimitusmaksu

Työryhmä

Käsikirjoitus ja laululyriikat: Hanna Suutela

Musiikin sävellys ja sovitus: Maija Koskenalusta

Ohjaus ja esitysdramaturgia: Disa Kamula

Orkesterin ja kuoron harjoittaminen: Panu Ukkonen, Maija Koskenalusta ja Elina Mäkelä

Koreografia: Moona Lehtola, Kaisu Koittola

Pukusuunnittelu: Joanna Weckman, Lotta Silvan

Lavastus: Heidi Kormano, Reetta Kosonen

Äänisuunnittelu: Petri Kuha

Valosuunnittelu: Marko Vierimaa

Maskeeraus: Inca Salomaa

Graafinen suunnittelu ja media: Johanna Jeronen, Moona Lymi

Työryhmissä Kangasalan lukion opiskelijoita ja heidän huoltajiaan

