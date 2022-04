Hulvaton uusi kirjasarja kaikille koirafaneille

”Mikä tuo haju on? Onko toinen koira pissannut lähistölle? Vautsi, maailma on täynnä tutkittavaa! Pitäisikö minun mennä haistelemaan? hän harkitsi. Pitäisikö minun pissata samaan paikkaan? Ei, jatkan matkaa. Samassa hänen nenäänsä leijaili niin houkutteleva tuoksu, että hän unohti kaiken muun. Tuoksu tuli HODAREISTA!”

Koirakamut-kirjojen Hugo, Lulu ja Kingi ovat karvaiset kaverukset, jotka käyvät samaa koirapäiväkotia. Vaikka he ovat keskenään erilaisia – yksi on uskollinen kultainennoutaja, toinen Instagram-julkkis ja kolmas innokas pentu – on jokainen heistä todella kiltti koira. He kävelevät kauniisti samaa tahtia, eivät turhia hauku ja noudattavat sääntöjä jopa puistoreissuilla. Mutta pitääkö kilttien koirien olla aina niin kilttejä?

Koirakamut ja täystuho ­-kirjassa koirapuistoon ilmes­tyy uusi koira, joka ei ole lainkaan kiltti, mutta joka vaikuttaa nauttivan hurjasta elämästään. Hugo, Lulu ja Kingi ottavat uudesta tuttavastaan mallia ja päätyvät kukin tekemään koiruuksia kotonaan.

”Sekä hulvaton että karvat pystyyn nostava, seikkailuntäyteinen ja elävöitetty ilmeikkäillä piirroksilla. Iloinen ja energinen kerronta soljuu vaivattomasti kuvatessaan koirien luonteenomaisia näkökulmia. Sarjan aloituskirja on hitsin hyvä.”

– Kirkus Reviews

Koirakamut viihdyttävät kaikenikäisiä koirafaneja

Koirakamut ja huono turkkipäivä -kirjassa koirapäiväkodin kaverukset ovat täpinöissään, kun päivä alkaa mahtavalla yllätyksellä. Tiedossa on isot juhlat, sillä Laura, heidän lemppari­-ihmisensä koirapäiväkodista, on menossa naimisiin! Ennen juhlatilaisuutta on paljon valmisteltavaa, ja koirakamut joutuvat kohtaamaan monia epämukavia yllätyksiä. Stressaantuneena ihmiset hölmöilevät ja tekevät virheitä, jotka voivat pahimmillaan tuhota koko hääjuhlan. Koirien on lyötävä viisaat karvakuononsa yhteen ja keksittävä, miten tärkeä päivä voidaan pelastaa.

Kirjojen ikäsuositus on 7+, mutta niistä nauttivat varmasti myös nuoremmat sisarukset sekä aikuiset lukijat. Kirjat on suomentanut Sari Kumpulainen ja äänikirjat lukee Markus Bäckman.

Rachel Wenitsky ja David Sidorov ovat kokeneita komedian asiantuntijoita ja Los Angelesissa asuva aviopari. Wenitsky on komediakirjoittaja ja näyttelijä, joka on käsikirjoittanut muun muassa ohjelmiin The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ja Saturday Night Live.

Tor Freeman on kotoisin Lontoosta. Hän opiskeli kuvittamista Kingstonin yliopistossa ja on kirjoittanut ja kuvittanut monia lastenkirjoja. Hänen töitään on julkaistu lehdissä ja hän on opettanut taidetta eri ikäisille oppilaille.

Arvostelukappaleet:

arvostelukappaleet@intokustannus.fi