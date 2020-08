Hulvaton uutuuskirja treffikokemuksista tarjoaa vertaistukea entisille ja nykyisille sinkuille

Tuntuuko sinusta, että päädyt treffeille aina kummajaisten kanssa, kun taas kaikilla ystävilläsi käy flaksi sokkotreffeilläkin? Et ole yksin! Maiju Markkasen ja Tero Tiittasen kokoama kirja "Miten täältä pääsee pois?" sisältää yli 100 herkullista tarinaa pieleen menneiltä treffeiltä.

Treffikokemusten kokoelma viihdyttää sekä sinkkuja että entisiä sinkkuja. Se on tarkoitettu jokaiselle, joka on joskus käynyt huonoilla treffeillä, ja toimii myös vertaistukena kaikille niille, jotka ovat deittailussaan jo epätoivon partaalla. Ehkä pieleen menneet treffit eivät olekaan niin paha juttu – ainakaan silloin, jos niistä saa hyvän tarinan!

Maiju Markkanen (s. 1991) on markkinointiyrittäjä ja hyvinvointibloggaaja. Blogissaan hän on keskittynyt kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja muistuttaa, ettei itseään kannata ottaa liian vakavasti. Teksteissään Markkanen on käsitellyt myös sinkkuutta, treffejä ja ihmissuhteita.

www.instagram.com/maijumarkkanen

Tero Tiittanen (s. 1978) on näyttelijä ja sisällöntuottaja, joka tunnetaan mm. Me naiset -lehden Love Doctorina. Teron ääneen lukemat Tinder-profiilit ovat saaneet suuren suosion hänen kanavissaan ja inspiroineet Epätoivoklubi-nimisen live-shown. Syksyllä 2020 hänet nähdään televisiossa Salatut elämät -sarjan spin-offissa Pihlajasatu ja urheiluohjelmassa Penkinlämmittäjät.

www.instagram.com/terotiittanen

Maiju Markkanen ja Tero Tiittanen:

Miten täältä pääsee pois? – Hauskimmat ja hirveimmät treffikokemukset

208 sivua | Saatavana painettuna kirjana, sähkökirjana ja äänikirjana