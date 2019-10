"Humanistic Modernism" -seminaari kokoaa kansainväliset alan asiantuntijat Alvar Aallon arkkitehtuuriperinnön äärelle 9.-10.10.2019

Lahden Sibeliustalossa 9.–10. lokakuuta järjestettävässä kansainvälisessä “HUMANISTIC MODERNISM” - Works by Alvar Aalto in the World Heritage Context seminaarissa pohditaan, olisiko Alvar Aallon arkkitehtuurilla edellytyksiä Unescon maailmanperintökohteiden listalle.

Alvar Aalto suunnittelemassaan "Nemo Propheta in Patria" -veneessä. Kuva Alvar Aalto -säätiö.

Alvar Aalto -säätiö edistää Alvar Aallon arkkitehtuurin liittämistä Unescon maailmanperintökohteiden aielistalle ja kansainvälinen seminaari on osa valmistelevaa työtä. Lahdessa järjestettävässä tilaisuudessa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja ja työstetään ennalta valittuja teemoja työpajoissa keskustellen. Englanninkieliseen tapahtumaan odotetaan noin kahtasataa kotimaista ja kansainvälistä asiantuntijaa ympäri maailman. Tapahtumassa keskitytään Unescon maailmanperintökohteisiin modernin arkkitehtuurin näkökulmasta. Unescon maailmanperintölistalle kuuluu tällä hetkellä kaksi kansainvälisen modernin arkkitehtuurin kokonaisuutta – sveitsiläis-ranskalaisen Le Corbusierin sekä yhdysvaltalaisen Frank Lloyd Wrightin rakennuksia. Seminaarissa kiinnitetään huomiota 1900-luvun kansainvälisen arkkitehtuurin kehityskaareen, jossa suomalaisen modernismin rooli voisi olla juuri Alvar Aallon tuotannon esiin nostaminen. Seminaarin avajaispäivän keynote-puheenvuorona kuullaan arkkitehti, professori Robert McCarterin luento ”Alvar Aalto in the History of Architecture”. Seminaariin liittyy myös kaikille avoin yleisöluento. Arkkitehti, professori Juhani Pallasmaan esitys ”Alvar Aalto´s Humanistic Worldview – Towards a Synthetic Architecture” kuullaan Sibeliustalossa keskiviikkona 9.10. klo 18.00-18.45. Seminaari edistää kansallista maailmanperintöstrategiaa sekä tuo julkisuutta sekä suomalaiselle modernille arkkitehtuurille sekä Unescon maailmanperintötyölle. Seminaarin järjestelyistä vastaavat Alvar Aalto -säätiö ja Lahden kaupunki yhteistyössä Docomomo:n ja Icomos:in kansallisten osastojen kanssa.

Alvar Aalto suunnittelemassaan "Nemo Propheta in Patria" -veneessä. Kuva Alvar Aalto -säätiö.

