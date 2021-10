Huolestuttaako lähivesistön kunto? Vielä ehdit mukaan parantamaan vesien tilaa eteläisellä Pirkanmaalla!

Ilmoittautuminen tapahtumaan on auki 1.11 saakka. Ensimmäisellä tapaamisella kerrotaan alueen vesien tilasta sekä verkoston perustamisen taustoista. Lisäksi osallistujat pääsevät ideoimaan verkoston tulevaa toimintaa pienryhmissä työpajahengessä.

Verkosto kattaa Pyhäjärveen laskevia vesistöjä ja niiden valuma-alueita seitsemän kunnan alueella: mukana on vesistöjä Pirkkalan, Nokian, Lempäälän, Valkeakosken, Vesilahden, Urjalan ja Akaan kunnista.

- Vaikka oma lähivesistö ei verkoston alueelle osuisikaan, voi mukaan silti tulla verkostoitumaan ja inspiroitumaan, kertoo vesienhoidon suunnittelija Kati Ojala Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Vesienhoidon toimenpiteitä toteutetaan yhteistyöllä

- Verkoston toimintaan kannattaa lähteä matalalla kynnyksellä, oli sitten mökkeilijä tai alueella vakituisesti asuva, yrittäjä tai esimerkiksi järjestön tai yhdistyksen aktiivi. Yhdessä voimme etsiä keinoja vesistöjen kunnon kohentamiseksi ja löytää uusia kunnostuskohteita niin vesistöissä kuin valuma-alueillakin, kannustaa Ojala.

Vesienhoitoverkoston tarkoituksena on tuoda yhteen eri alojen toimijoita ja vesienhoidosta kiinnostuneita tahoja. Tavoitteena on luoda yhteistyötä ja käynnistää kunnostustoimia niin vesistöissä kuin valuma-alueenkin puolella. Verkosto on perustettu toteuttamaan Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteita.

Vesienhoitoverkoston taustalla on ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelma. Vuotuinen rahoitushaku vesistökunnostushankkeisiin on nyt myös auki. Harkinnanvaraista tukea voi hakea Pirkanmaan ELY-keskuksesta 30.11. saakka.