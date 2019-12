Huomenna käynnistyvä Tuomaan Markkinat kutsuu virittäytymään joulutunnelmaan

6.–22. joulukuuta vietettävä Tuomaan Markkinat kokoaa Senaatintorille 72 käsityöläistä ja pientuottajaa, jotka tarjoavat kestävän vaihtoehdon massatuotantona valmistetulle lahja- ja koristetavaralle. Uusi katettu sisäravintola sekä 12 ravintolatoimijaa kutsuvat herkuttelemaan, ja avajaispäivää juhlistetaan muun muassa yhteislaulun parissa.



Yhteislaulu, joulukaraoke ja vegekinkkubingo virittävät joulutunnelmaan

Tuomaan Markkinoiden avajaisia perjantaina 6. joulukuuta juhlistetaan jouluisella ohjelmalla. Aamupäivällä Sing it out loud -nuorisokuoro esittää joulumusiikin helmiä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Iltapäivällä lauletaan yhteislauluna kauneimpia joululauluja, ja tilaisuus on tulkattu myös viittomakielelle. Luovaan vireeseen pääsee Tuomaan Markkinoiden somistuksesta vastaavan Tiina Arposen ohjaamassa kuusenkoristetyöpajassa.

Markkinalauantaisin Senaatintorin valtaavassa Singan joulukaraokessa kuka tahansa voi tulkita suosikkijoulukappaleensa. Viimeisenä markkinaviikonloppuna on lisäksi luvassa jouluista afterwork-tunnelmaa sekä vegekinkkubingo.

Joulupukki on tavattavissa markkinoilla viikonloppuisin, ja vanhan ajan karuselli on avoinna joka päivä markkinoiden aukioloaikoina.

Uudet ja perinteiset maut lämmittävät uudella ravintolapihalla

Lahjaostosten lisäksi Tuomaan Markkinoilla herkutellaan perinteisillä ja uusilla jouluherkuilla puurosta blineihin. Markkinoiden ravintolatarjonnan kruunaa entistä suurempi katettu sisäravintola, jonka tarjoiluista vastaavat Way Bakery & Glögi Bar sekä Maslo – Russian Bar & Bistro.

Mukana ovat lisäksi muun muassa suomalaisista ruokaperinteistä ammentava Kekri Finnish Street Food, tryffeliin menussaan panostava Muru, zero waste -periaatteella toimiva Nolla sekä raikasta sesonkiruokaa tarjoileva Maannos. Kauden glögien ja kuumien juomien joukkoon lukeutuu Laplandian loihtima Tuomaan Markkinoiden nimikkococktail.

Tuomaan Markkinoiden ruokatarjonnassa huomioidaan luomu- ja lähiruoan lisäksi kasvis- ja vegaaniruokavaliot, ja torilla käytetään vain biohajoavia tarjoiluastioita. Markkinoilla pyritään minimoimaan ruokahävikki, ja yli jääneitä annoksia voi pelastaa mukaansa ResQ Club -sovelluksen kautta.

Joululahjakeräys ja monta muuta tapaa tehdä hyvää

Ensimmäisen markkinaviikonlopun ajan kävijät voivat hankkia ylimääräisen joululahjan esimerkiksi vähävaraiselle perheelle. Lahjat toimittaa eteenpäin Helsingin sosiaali- ja terveystoimi. Suomen Punaisen Ristin Kontista voi lisäksi tehdä kierrätettyjä löytöjä ja tukea SPR:n työtä. Jaffan joulumökillä luodut ja jaetut joulutervehdykset kartuttavat hyväntekeväisyyspottia lasten hyväksi, ja Kaslink Aito -puurotuvan tuotot lahjoitetaan ilmastotyöhön. Tuomaan Markkinoiden myyjillä taas on mahdollisuus lahjoittaa ylijääneet tuotteet Hurstin joulukeräykseen.





Tuomaan Markkinat Helsingin Senaatintorilla 6.–22.12. Avoinna tiistaista perjantaihin klo 11–20 ja lauantaista sunnuntaihin klo 10–20, maanantaisin suljettu. Vapaa pääsy.

Tuomaan Markkinoiden järjestävänä tahona toimii Helsingin tapahtumasäätiö. Markkinoiden kumppaneita ovat Punaisen Ristin Kontti, Kaslink AITO, Hartwall Jaffa, Johan & Nyström, Shaman Spirits, Torikorttelit ja Pientuottajatukku.