HupiCon on uusi tapahtuma harrastajille, pelaajille ja DIY-intoilijoille

Helppous ja yksilöllisyys tärkeitä nykypäivän liikkujalle 13.10.2017 11:15 | Tiedote

Liikuntalajien kirjo kasvaa, ja treenaaminen on tehtävä mahdollisimman helpoksi kiireisessä arjessa. Sekä extreme-lajeille että rauhoittumiselle on kysyntää. Nämä trendit näkyvät myös I love me -messujen lajitarjonnassa, jossa on maistiaisia sekä vauhtilajeista että hitaista lajeista. Hyvinvoinnin megatapahtuma I love me järjestetään Messukeskuksessa 20.–22.10.