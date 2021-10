HUS julkaisee jatkossa sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden koronarokotustilanteen

Koronaviruspotilaiden määrä on kasvusuuntainen. Tänään 5.10. koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on 41 potilasta, joista 11 tehohoidossa. ”Näin suurella koronaviruspotilasmäärällä alkaa olla jo vaikutusta muiden potilaiden hoitoon. Pyrimme siirtämään tehohoitoa vaativia koronaviruspotilaita muihin sairaanhoitopiireihin, mutta jos tämä ei onnistu, joudumme pian siirtämään HUSin alueen muiden potilaiden leikkauksia, jos he tarvitsevat toimenpiteen jälkeen tehohoitoa”, sanoo vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä.



Rokottamattomien riski kasvaa

Koronavirusrokotteiden täysi rokotussarja antaa hyvän suojan vaikeaa koronavirustautia vastaan. HUSin sairaaloissa tämä näkyy selkeästi: suurin osa sairaalahoitoon joutuneista koronaviruspotilaista on joko täysin rokottamattomia tai saanut vain yhden rokotteen. Kaksi rokoteannosta saaneita on myös päätynyt sairaalahoitoon, mutta suurimmalla osalla heistä on joku sairaus tai sairauteen liittyvä hoito, joka on heikentänyt rokotteen tehoa tai lisännyt vakavan koronavirustaudin riskiä. Ikääntyneillä ja sairautensa tai lääkehoidon takia riskiryhmiin kuuluvilla koronavirusrokotteen teho on perustervettä ja työikäistä väestöä heikompi.

”Koronavirusepidemia on nyt rokottamattomien epidemia. Rajoitusten purkamisen myötä rokottamattomat ovat aiempaa suuremassa riskissä saada tartunta ja osa heistä tulee tarvitsemaan sairaalahoitoa”, sanoo ylilääkäri Asko Järvinen.

HUSin internetsivuilla julkaistaan jatkossa tiistaisin tieto edellisen viikon aikana osastohoitoon tulleiden potilaiden rokotustilanteesta. ”Rokottamattomien koronaviruspotilaiden merkitys sairaanhoidon kantokyvylle on kriittinen. Koko epidemian ajalta meille on kertynyt merkittävä määrä hoitovelkaa. Erikoissairaanhoidon resursseja tarvitaan pitkään jonottaneiden potilaiden hoitoon sen sijaan, että hoidamme potilaita, joiden tauti olisi voitu estää toimivalla ja turvallisella rokotteella”, sanoo Petäjä.

Tieto hoitoon otettujen uusien koronaviruspotilaiden rokotustilanteesta päivitetään edellisen viikon osalta tiistaisin sivulle www.hus.fi/koronavirus-lukuina.

HUSin alueella on noin 455 000 täysin rokottamatonta henkilöä. Koronarokotusaika.fi-sivuston rokotustilastoihin on lisätty tietoa rokottamattomien määristä ikäryhmittäin ja kunnittain. Katso tilastot täältä.