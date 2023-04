HUS turvaa kiireellistä leikkaustoimintaa

HUSissa leikataan potilaita useissa eri sairaaloissa. Helsingissä sijaitsevassa Siltasairaalassa on henkilöstövajeen vuoksi jouduttu siirtämään eteenpäin ennalta suunniteltuja ortopedisiä leikkauksia. Leikkaussaliresursseja käytetään tällä hetkellä traumatologisten ja neurokirurgisten päivystyspotilaiden ja kiireellisten potilaiden hoitoon. Ortopedian leikkaukset jatkuvat muissa HUSin sairaaloissa eli Peijaksen, Lohjan, Hyvinkään ja Porvoon sairaaloissa normaalisti.

HUSin eri sairaaloissa on käytössä yhteensä 159 leikkaussalia, joista alkuvuonna 2023 on ollut käytössä arkisin 120–125 salia. Vuosina 2021–2022 leikkaussaleja on ollut arkipäivisin käytössä 120–135. Tavoitteena on, että syys-lokakuussa, kesän suunniteltujen sulkujen jälkeen, 140 leikkaussalia voidaan pitää arkisin avoinna.

HUS hakee ratkaisuja henkilöstövajeeseen

HUS hakee henkilöstöpulaan ratkaisuja uudistamalla työ- ja tehtäväjakoja. Osastofarmaseutit ja hoitologistikot voivat vapauttaa työaikaa sairaanhoitajilta. Leikkaussalihenkilöstöä kannustetaan HUSin sisällä yksiköiden välillä työkiertoon ja siten väliaikaiseksi avuksi liikkuvuuslisällä. Lisäksi rekrytointia on tehostettu ja perehdytykseen panostetaan entistä voimakkaammin.