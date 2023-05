HUSin sairaaloihin tullut klo 11.10 mennessä 15 potilasta

Sortumaonnettomuuden potilaita hoidetaan neljässä HUSin sairaalassa 11.5.2023 10:58:26 EEST | Tiedote

Espoon Tapiolassa tapahtui torstaina 11.5. sortumaonnettomuus. Loukkaantuneet ovat kuuluneet koululaisryhmään. Potilaat on ohjattu HUSissa Siltasairaalaan, Uuteen lastensairaalaan sekä Peijaksen ja Jorvin sairaaloihin. Sairaaloissa on riittävä valmius hoitaa onnettomuudessa loukkaantuneet potilaat. Tiedotamme lisää mahdollisimman pian. HUSissa on avattu potilastiedotuskeskus. Onnettomuudessa loukkaantuneiden omaiset voivat kysyä lisätietoa seuraavista numeroista: 09 471 87521 09 471 87522 09 471 87524 Lisätietoja: viestinta@hus.fi