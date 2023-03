Huuhkajat nimetty EM-karsintojen avausotteluihin

Huuhkajat palaa Kööpenhaminaan ja Parkenille, kun Tanska ja Suomi kohtaavat EM-karsintojen avausottelussa torstaina 23. maaliskuuta. Pohjois-Irlanti isännöi Suomea Belfastissa Windsor Parkilla sunnuntaina 26. maaliskuuta. Molemmat ottelut käynnistyvät Suomen aikaa kello 21.45 ja ovat katsottavissa Yle TV2:ssa.

Päävalmentaja Markku Kanerva nimesi 24 pelaajaa maaliskuun EM-karsintaotteluihin mediatilaisuudessa Helsingissä tiistaina 14. maaliskuuta. Joukkuetta tullaan vielä täydentämään. Löydät joukkueen tiedotteen lopusta.

Huuhkajat karsii vuonna 2024 Saksassa pelattavaan EM-lopputurnaukseen karsintalohko H:ssa Tanskan, Slovenian, Kazakstanin, Pohjois-Irlannin ja San Marinon kanssa. EM-karsintojen kymmenen lohkovoittajaa ja kymmenen lohkokakkosta etenevät suoraan Saksassa pelattavaan lopputurnaukseen.

Yleinen lipunmyynti Suomen EM-karsintojen kotiotteluihin on nyt käynnissä. Kausikorttimyynnin, etuosto-oikeuden ja eilen alkaneen yleisen myynnin aikana lippuja on myyty jo reilusti yli 50 000 kappaletta. Lipunmyynti käy kuumana varsinkin suosituimpiin kotiotteluihin – sekä 16. kesäkuuta pelattavaan EM-karsintojen kotiavaukseen Sloveniaa vastaan että 10. syyskuuta pelattavaan Tanska-kotiotteluun on myyty yli 14 000 lippua. Suomen karsintojen kaikki kotiottelut pelataan Olympiastadionilla ja ne käynnistyvät kello 19.00.

Huuhkajat maaliskuun EM-karsintaotteluissa:

Lukas Hradecky, Bayer 04 Leverkusen

Jesse Joronen, Venezia FC

Viljami Sinisalo, Aston Villa

Robert Ivanov, Warta Poznan

Leo Väisänen, Austin FC

Richard Jensen, Gornik Zabrze

Arttu Hoskonen, Cracovia

Nikolai Alho, Volos NPS

Ilmari Niskanen, Dundee United FC

Pyry Soiri, HJK

Tuomas Ollila, HJK

Glen Kamara, Glasgow Rangers FC

Rasmus Schüller, Djurgårdens IF

Robert Taylor, Inter Miami CF

Robin Lod, Minnesota United FC

Kaan Kairinen, Sparta Praha

Anssi Suhonen, Hamburger SV

Niilo Mäenpää, Warta Poznan

Teemu Pukki, Norwich City FC

Marcus Forss, Middlesbrough FC

Joel Pohjanpalo, Venezia FC

Benjamin Källman, Cracovia

Fredrik Jensen, FC Augsburg

Oliver Antman, FC Groningen

