Huuhkajat nimetty syyskuun UEFA Nations League -otteluihin

Suomi lähtee Nations Leaguen B-liigan 3-lohkon kahteen viimeiseen otteluunsa lohkon kolmannelta sijalta. Bosnia-Hertsegovina on lohkon piikkipaikalla kahdeksalla pisteellä, Montenegro on toisena seitsemällä pisteellä, Suomi on kolmantena neljällä pisteellä ja Romania on lohkon viimeisenä kolmella pisteellä.

Huuhkajat isännöi Romaniaa Helsingin Olympiastadionilla perjantaina 23.9. kello 21.45. Montenegro kohdataan Gradski Stadionilla Podgoricassa maanantaina 26.9. Suomen aikaa kello 21.45.

Päävalmentaja Markku Kanerva nimesi joukkueensa Romania- ja Montenegro-otteluihin keskiviikkona 14.9. järjestetyssä mediatilaisuudessa.

Huuhkajat syyskuun Nations League -otteluissa:

Lukas Hradecky, Bayer 04 Leverkusen

Carljohan Eriksson, Dundee United FC

Viljami Sinisalo, Burton Albion

Robert Ivanov, Warta Poznan

Miro Tenho, HJK

Leo Väisänen, IF Elfsborg

Sauli Väisänen, Cosenza Calcio

Richard Jensen, Górnik Zabrze

Arttu Hoskonen, HJK

Nikolai Alho, Volos NPS

Jere Uronen, Stade Brestois 29

Pyry Soiri, HJK

Ilmari Niskanen, Dundee United FC

Mikael Soisalo, Riga FC

Glen Kamara, Rangers FC

Rasmus Schüller, Djurgårdens IF

Robert Taylor, Inter Miami CF

Lucas Lingman, HJK

Robin Lod, Minnesota United FC

Onni Valakari, Pafos FC

Kaan Kairinen, Lilleström SK

Fredrik Jensen, Augsburg FC

Marcus Forss, Middlesbrough FC

Joel Pohjanpalo, Venezia FC

Teemu Pukki, Norwich City

Benjamin Källman, Cracovia

