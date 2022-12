Huuhkajat valittu tammikuun maaotteluihin

Huuhkajat kokoontuu Algarvessa torstaina 5. tammikuuta. Suomi kohtaa Ruotsin Estadio Algarvella maanantaina 9. tammikuuta Suomen aikaa kello 20.45. Torstaina 12. tammikuuta Huuhkajat kohtaa Viron Estadio da Noralla Suomen aikaa kello 18.00*. Kyseessä on miesten maajoukkueen ensimmäinen talvileiri kolmeen vuoteen.

– Jos ajatellaan monien huuhkajapelaajien historiaa, heidän ensimmäiset kosketuksensa maajoukkuetoimintaan ovat tulleet näiden talvimaaotteluiden kautta. Tämä on niin sanottu yhteisleiri, meillä on mukana yhdeksän pelaajaa alle 21-vuotiaiden maajoukkueesta. Tämä on mahdollisuus nuorille pelaajille antaa näyttöjä ja myös vähän vanhemmille pelaajille, jotka ovat saaneet vähemmän peliaikaa Huuhkajissa. Tammikuun leiri on myös viimeinen tapahtuma ennen kuin EM-karsinnat alkavat maaliskuussa. On merkittävää, että pääsemme hyviin olosuhteisiin harjoittelemaan ja saamme kaksi hyvää peliä, päävalmentaja Markku Kanerva sanoo.

Pikkuhuuhkajien pelaajien lisäksi leirillä on mukana myös alle 21-vuotiaiden maajoukkueen valmennusjohtoa.

– Talvileirien tarkoitus on tehdä konkreettista yhteistyötä Pikkuhuuhkajien kanssa ja nyt siihen tarjoutuu mahdollisuus. Pikkuhuuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosuo ja valmentaja Gert Remmel tulevat leirille mukaan. Tämä on heille mahdollisuus tutustua omiin pelaajiinsa ja päästä sisään meidän pelitapaamme ja -filosofiaamme, Kanerva kertoo yhteistyöstä.

Joukkueessa on mukana 13 mahdollista A-maajoukkuedebytanttia. Mielenkiintoisesta pelaajalistasta esiin nousevat muun muassa FC Hongan hyökkääjä Agon Sadiku ja Manchester Cityn laitapuolustaja Tomas Galvez. Sadikun maajoukkuevalinta on herättänyt paljon keskustelua – hän pelasi marraskuussa kaksi maaottelua Kosovon maajoukkuepaidassa.

– Siellä ei hoidettu paperihommia sillä tavalla kuin ne olisi pitänyt hoitaa. Agonilla on vielä mahdollisuus edustaa Suomea, eli häntä ei ole sinänsä leimattu. Nyt meillä on mahdollisuus tehdä se. Me hoidamme paperihommat kuntoon, ja kyseessä on tosiaan kaksi virallista maaottelua. Mielenkiintoista nähdä Agon meidän riveissämme, Kanerva avaa.

– Tomas Galvez on pelannut pääasiassa Manchester Cityn 18-vuotiaissa, mutta oli jo yhdessä miesten harjoitusottelussa penkillä. Hän on ollut alle 19-vuotiaiden maajoukkueen mukana ja nyt haluamme nähdä, miten hän pärjää A-maajoukkuetasolla. Hienoa tutustua kaveriin. Hänelläkin on mahdollisuus tehdä valintoja Englannin ja Suomen välillä. Mikäli hän pelaa Ruotsi-ottelussa, homma lienee sitä myöten selvä, päävalmentaja kertoo.

Robert Ivanov, Niilo Mäenpää, Richard Jensen ja Tomas Galvez ovat Huuhkajien käytettävissä vain Ruotsi-ottelussa. Tammikuun maaottelut ovat katsottavissa Yle Areenassa.

Huuhkajat tammikuun maaotteluissa:

Lucas Bergström, Peterborough United

Viljami Sinisalo, Burton Albion

Elmo Henriksson, IFK Mariehamn

Arttu Hoskonen, HJK

Diogo Tomas, KuPS

Robin Tihi, AIK

Ville Koski, FC Honka

Robert Ivanov, Warta Poznan (vain Ruotsi-ottelussa)

Richard Jensen, Górnik Zabrze (vain Ruotsi-ottelussa)

Tuomas Ollila, HJK

Pyry Soiri, HJK

Matti Peltola, HJK

Felipe Aspegren, Ilves

Tomas Galvez, Manchester City (vain Ruotsi-ottelussa)

Rasmus Schüller, Djurgårdens IF

Lucas Lingman, HJK

Santeri Väänänen, Rosenborg BK

Niilo Mäenpää, Warta Poznan (vain Ruotsi-ottelussa)

Santeri Hostikka, HJK

Jaakko Oksanen, KuPS

Agon Sadiku, FC Honka

Anthony Olusanya, HJK

Kai Meriluoto, HJK

Saku Ylätupa, GIF Sundsvall

*Torstaina 12.1. pelattavan Viro-ottelun alkamisaika on aikaistunut. Aiemmin tiedotettiin, että ottelun alkamisaika on klo 19.00 Suomen aikaa. Muutoksen myötä ottelu käynnistyy klo 18.00 Suomen aikaa.

