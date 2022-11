Huuhkajien EM-karsintojen kotiottelut pelataan Olympiastadionilla

Huuhkajat karsii Saksassa pelattavaan vuoden 2024 EM-lopputurnaukseen karsintalohko H:ssa Tanskan, Slovenian, Kazakstanin, Pohjois-Irlannin ja San Marinon kanssa. Huuhkajien karsintojen kotipesäksi on nyt varmistunut Helsingin Olympiastadion, jossa Suomi tulee pelaamaan kaikki karsintojen kotipelinsä. Edellisen kerran EM-karsinnat on pelattu kokonaisuudessaan Olympiastadionilla vuosina 2014–2015.

– Huuhkajien suosio on jatkuvassa kasvussa. Olympiastadion tarjoaa riittävän kapasiteetin ja hyvät puitteet tämän kasvun jatkuvaan kehittämiseen. Meillä on viime vuosilta hyviä kokemuksia Olympiastadionilla pelatuista otteluista, joissa Pohjoiskaarteen stadionille luoma tunnelma on ollut loistavaa. On hienoa, että Huuhkajat pääsee jälleen pelaamaan EM-karsinnat kokonaisuudessaan Olympiastadionilla, Palloliiton myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Varis sanoo.

Karsintojen kausikorttimyynti alkaa etuosto-oikeudella maajoukkuekirjeen tilaajille keskiviikkona 7.12. kello 15.00. Kausikortti sisältää oman paikan jokaiseen EM-karsintojen kotiotteluun. Etuosto-oikeus kestää perjantaihin 9.12. kello 14.00 asti. Yleinen kausikorttimyynti aukeaa perjantaina 9.12. kello 15.00.

Mikäli Huuhkajat etenee EM-lopputurnaukseen, kausikortin omistajilla on muita parempi mahdollisuus saada lippuja Huuhkajien EM-lopputurnauksen otteluihin. Samalla tavalla priorisoidaan myös ainakin SMJK:n kautta kausikortin ostaneet. Paremman mahdollisuuden saaminen vaatii maajoukkuekirjeen tilaamisen (ei koske SMJK:n kautta kausikortin ostavia) sekä oston yhteydessä ohjeiden mukaan toimimisen. Julkaisemme tarkemmat ohjeet vielä ennen lipunmyynnin alkamista ja tuomme ne esiin myös kausikorttien myyntisivulla.

Huuhkajien kaikki ottelut EM-karsintalohko H:ssa:

Tanska - Suomi to 23.3. klo 21.45

Pohjois-Irlanti - Suomi su 26.3. klo 21.45

Suomi - Slovenia pe 16.6. klo 19.00

Suomi - San Marino ma 19.6. klo 19.00

Kazakstan - Suomi to 7.9. klo 17.00

Suomi - Tanska su 10.9. klo 19.00

Slovenia - Suomi la 14.10. klo 19.00

Suomi - Kazakstan ti 17.10. klo 19.00

Suomi - Pohjois-Irlanti pe 17.11. klo 19.00

San Marino - Suomi ma 20.11. klo 21.45



*Alkamisajat Suomen aikaa.

Lisätiedot:

SUOMEN PALLOLIITTO

Mikko Varis, Myynti- ja markkinointijohtaja

mikko.varis@palloliitto.fi

+358405136100