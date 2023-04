Huuhkajien EM-karsintojen Slovenia-ottelu jo lähes loppuunmyyty

Vuoden 2023 aikana Huuhkajat pelaa Helsingin Olympiastadionilla viisi jännittävää EM-karsintojen kotiottelua, joista jokainen alkaa klo 19.00. Kesäkuussa Suomen vieraaksi saapuvat Slovenia (PE 16.6.) ja San Marino (MA 19.6.), syyskuussa Tanska (SU 10.9.) ja lokakuussa Kazakstan (TI 17.10.). EM-karsinnat huipentuvat 17. marraskuuta tunnelmalliseen perjantai-illan otteluun Pohjois-Irlantia vastaan. EM-karsintalohkon kaksi parasta joukkuetta etenevät suoraan EM-lopputurnaukseen.

Lippuja EM-karsintojen kotiotteluihin on myyty tähän mennessä yhteensä jo noin 83 000 kappaletta. Karsintojen kotiavaus Sloveniaa vastaan täyttyy vauhdilla – otteluun on myyty yli 27 000 lippua. Myös kesäkuun toiseen kotiotteluun San Marinoa vastaan ja syyskuun Tanska-otteluun on myyty jo 18 000 lippua.