Huumeongelma ratkeaa tehokkaimmin sosiaali- ja terveydenhuollon toimin, kertoo laaja katsaus huumeiden käytön dekriminalisoinnista

Suomalaislasten altistuminen dioksiineille ja PCB-yhdisteille on vähäistä, ja aineiden haittavaikutukset ovat heillä epätodennäköisiä

Suomalaislapset altistuvat dioksiineille ja PCB-yhdisteille hyvin vähän, kertoo tuore tutkimus. Näiden yhdisteiden pitoisuudet jäävät lasten veren seerumissa selvästi alle Euroopan Elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) arvioiman haitattoman tason. Aineiden haittavaikutukset ovat suomalaislapsilla epätodennäköisiä. EFSA:n mukaan seerumin haitaton taso on 7 pikogrammaa grammassa seerumin rasvaa.Nyt tehty tutkimus osoitti, että 97,3 prosentilla suomalaislapsista dioksiinien ja PCB-yhdisteiden pitoisuus alittaa tämän tason. Nykyiset rajoitustoimet ovat riittäviä Viime vuosikymmenten aikana dioksiinien ja PCB-yhdisteiden päästöjä on rajoitettu voimakkaasti kansainvälisillä sopimuksilla ja rajoituksilla. Tämän ansiosta niiden pitoisuudet ympäristössä ovat pienentyneet huomattavasti. Samalla myös suomalaisten altistuminen on vähentynyt. Itämeren kala on edelleen merkittävin yksittäinen dioksiinien ja PCB-yhdisteiden lähde suomalaisille. Pitoisuudet näissä kaloissa ovat pienentyneet jopa