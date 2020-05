Huvia uutisia Linnanmäeltä! Linnanmäen Huvipuisto avaa portit uuteen huvikauteen perjantaina 12.6.2020

Linnanmäki on jälleen nimetty yhdeksi Suomen parhaista työpaikoista! 14.2.2020 10:02:33 EET | Tiedote

Linnanmäen Huvipuisto on valittu Great Place to Work -työtyytyväisyysmittauksen tuloksena toistamiseen yhdeksi Suomen parhaista työpaikoista suurten eli yli 500 työntekijän yritysten sarjassa. Huvipuiston hupimestareiden työhuvinvointiin on panostettu vuosien varrella johdonmukaisesti ja hupimestareiden työtyytyväisyys puhuu puolestaan: työntekijöidensä mielestä Linnanmäki on yksi Suomen parhaista työpaikoista myös vuonna 2020.