Huvilanäyttely nähdään Pohjanmaan museossa toukokuusta lähtien

Vaasan seudun ja Pohjanmaan huvilakulttuuria esittelevä näyttely avataan 7.5.2021 Pohjanmaan museossa. Näyttelyä varten myös pohjalaisyleisöltä on kerätty arvokasta muistitietoa ja vanhoja valokuvia.

Huvilaelämää -näyttely suunniteltiin alun perin museon vuoden 2020 kesänäyttelyksi, mutta korona-aika siirsi sen vuodella eteenpäin. Nyt näyttely avataan toukokuun alussa Pohjanmaan museossa, jossa se on esillä aina huvilakauden päättäjäisiin, 29.8.2021 saakka.

Huvilateemainen näyttely on herättänyt jo ennakkoon kovasti kiinnostusta Vaasan seudulla ja laajemminkin Pohjanmaan rannikolla.

–Alueellahan sijaitsee Suomen ensimmäisiä kesähuviloita jo 1700-luvulta, kuten Reuterholmin huvila, joka toimii nykyisin Vähänkyrön pappilana, mainitsee tutkija Minna Vihla yhtenä tunnettuna esimerkkinä. Myös Iskmossa sijaitseva Grönvikin kartano, joka alun perin rakennettiin huvilaksi, on 1790-luvulta.

Näyttelyä varten materiaalia on löytynyt runsaasti museon omista arkistoista, mutta sitä on kerätty myös yleisöltä. Vanhoja valokuvia ja muistitietoa on saatu Pohjanmaan museossa alkuvuodesta 2020 järjestetyssä keruutapahtumassa. Pohjalaisyleisöltä saatuja materiaaleja hyödynnetään näyttelyssä eri tavoin esiteltävinä kokonaisuuksina, kuten erilaisissa kuvaesityksissä ja tekstiaineiston taustatietona.

Näyttelyssä nostetaan esiin valikoima huvila- ja mökkikohteita Vaasan seudulta, Kokkolasta, Pietarsaaresta, Uudestakaarlepyystä ja Kristiinankaupungista. Apuna käytetään lisäksi vanhoja karttapohjia.

Näyttelyn tuottaa Vaasan kaupungin museot ja se on esillä Pohjanmaan museossa 7.5.–29.8.2021.

Tiedotuskuvia: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/N72HBZYE2W9R3JDH/fo