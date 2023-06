Huvilanrannassa maksutonta ohjelmaa ja vaihtuva ravintolavalikoima yli viiden viikon ajan

Helsingin juhlaviikkojen ikoninen tapahtumapaikka Huvila sai viime vuonna ympärilleen laajan yleisölle avoimen festivaalikeskus Huvilanrannan. Arkkitehtuurin Finlandialla palkitun JKMM Arkkitehtien suunnittelema terassialue aukeaa tänä vuonna jo kolme viikkoa ennen Juhlaviikkojen alkamista ja on auki festivaalin loppuun asti. Huvilanrannasta löytyy myös Juhlaviikkojen palvelupiste, josta voi ostaa lippuja festivaalin konsertteihin ja esityksiin.



Laaja ohjelmatarjonta jo kolme viikkoa ennen Juhlaviikkojen alkamista



Maksuton Huvilanranta tarjoaa ennen Juhlaviikkojen alkamista, ajalla 28.7.–16.8., laajan kattauksen erilaiset helsinkiläiset huomioivaa ohjelmaa. Elokuun keskiviikko- ja torstai-iltaisin Huvilanrannan kävijöitä viihdyttävät tanssittavan diskomusiikin Under the Sun -klubi sekä vaihtuvien dj-vieraiden We Are Your Friends -klubi, jossa kuullaan muun muassa DJ Orkideaa ja Roberto Rodriguezia. Perjantai- ja lauantai-iltaisin sukelletaan erilaisten musiikkityylien maailmaan niin dj-musiikin kuin akustisten keikkojenkin myötä – esimerkiksi 28. heinäkuuta kuullaan romurautaa ja kierrätysmateriaalia soittimina hyödyntävää Trash Drumming -yhtyettä, ja 29. heinäkuuta Jazz & Conversations -tapahtuma johdattaa jazzin lempeään tunnelmaan Olli Ojajärven ja Mitja Tuuralan seurassa keskustellen ja musisoiden. Sunnuntaisin Skidit Disko tuottaa lapsille osallistavan ja kokemuksellisen show-elämyksen.



Vaihtuva ravintolatarjonta ja räätälöityjä makuelämyksiä



Huvilanrannan suurterassin ruoka- ja juomatarjonnasta vastaa useamman ravintolan valikoima Huvilanrantaan räätälöidyin ruokalistoin. Terassin aukeamisesta Juhlaviikkojen alkuun, ajalla 28.7.–16.8., Huvilanrannan kävijöitä palvelevat Helsingin parhaaksi lounaspaikaksi valittu Satama Bar & Bistro, runsaissa ja ruokaisissa vegaanisissa annoksissa kunnostautunut Just Vege ja korealaisen katukeittiön vahvistus POCHA!.



Juhlaviikot käynnistävänä Taiteiden yönä 17.8. ravintolavalikoima vaihtuu ja Huvilanrannan kävijöille makuelämyksiä tarjoilevat festivaalin loppuun asti marokkolainen Casa Moro, villiruokaan erikoistunut Skutta sekä kekseliäistä ja yksinkertaisista pasta-annoksistaan tunnetun Bar Goosen luojien pop up -ravintola De Leon. Bar Pommes Frites Powered by Mummon tarjoaa yllätyksellisiä ranskalaisten perunoiden annoksia koko terassin aukiolon ajan.



Huvilan konsertit alkavat Taiteiden yönä



Juhlaviikot alkaa Taiteiden yönä torstaina 17.8. ja Huvilan konserttikavalkadin avajaiskonserttia tähdittävät tuoreen näkökulman kotimaiseen popmusiikkiin tarjoilevat Yeboyah, F, Hassan Maikal, Pesso, Yrjänä, Figaro ja DJ Renaz Ebrahimi. Erityispitkä konsertti alkaa normaalia aikaisemmin.



Huvilan kahdeksantoista illan konserttisarja koostuu laaja-alaisesti eri musiikkityylejä edustavista kansainvälisistä vieraista sekä kotimaisten artistien merkkipäivien teemoittamista konserteista. Helsingin juhlaviikkojen koko ohjelma on luettavissa osoitteessa helsinkifestival.fi.

Huvilanranta on auki 28.7.–16.8. klo 15–23 ja 17.8.–3.9. klo 13–23 . Helsingin juhlaviikkoja vietetään 17.8.–3.9.2023. Kaikkien esitysten ja konserttien liput ovat myynnissä Ticketmasterissa tai lippu.fi:ssä.

Juhlaviikkojen pääyhteistyökumppaneita ovat Helsingin Sanomat ja Elisa, sponsori Accenture ja palvelukumppanit Akun tehdas, Helsinki Bryggeri, Heku, Marski by Scandic ja Renault.