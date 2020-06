Hvitträskin museon kesänäyttelyssä lasi-, keramiikka- ja tekstiilitaidetta

Kuvataiteilija, muotoilija Hanna-Kaisa Korolainen tutkii teoksissaan inspiraatiota. Korolaisen ja kolmen nuoren muotoilijan uudet, uniikit teokset pääsevät vuoropuheluun Kirkkonummella sijaitsevan ateljeekoti ja kokonaistaideteos Hvitträskin kanssa. Rakkauden ja kapinan talo -näyttely on avoinna 24.6.–30.9.2020.

Tekstiilitaiteen, lasin ja keramiikan moniosaaja Hanna-Kaisa Korolaista kiinnostaa inspiraation lähteiden rooli luovassa prosessissa, kuten visuaalisen materiaalin lainaaminen ja se veteen piirretty viiva, milloin inspiroituminen muuttuu kopioimiseksi. Hän valmistelee inspiraatiota tutkivaa väitöskirjaa Aalto-yliopiston muotoilun laitokselle. Hvitträskissä 24.6. avautuva näyttely Rakkauden ja kapinan talo on osa väitösprosessia.



Aasialaisesta estetiikasta ja art nouveau -tyylistä inspiroituva Korolainen on hakenut näyttelyyn innoitusta myös Gallen-Kallelan ja Warholin taiteesta. Näyttelyn teoskokonaisuudessa uusi ja vanha aloittavat päättymättömän, alati muuttuvan dialogin.



”Mietin vuosia, minkä museon kanssa haluaisin tehdä yhteistyötä. Hvitträsk on paras museo tämän aiheen tutkiskeluun. Kyse on dialogin luomisesta taiteen avulla menneisyyden kanssa”, Korolainen kertoo.



Hvitträskissä nähdään Korolaisen sekä kolmen nuoren suomalaismuotoilijan Saija Halkon, Nikolo Kerimovin ja Tuuli Saarelaisen teoksia kaikkiaan lähemmäs sata kappaletta. Hvitträskin kansallisromanttinen miljöö ja talon ihmissuhdekiemurat vaikutuksineen, inhimillinen pyrkimys rakastaa ja muistaa sekä tarkoituksenmukainen ajatusten lainaaminen ovat läsnä teoksissa. Rakkauden ja kapinan taloon mahtuu sekä tekstiili-, lasi- että keramiikkataidetta. Hvitträskissä teoksia on niin ateljeessa, piirtäjien huoneessa kuin kellarissa sijaitsevassa Lojan huoneessakin, jonka on vallannut kasveista koostuva Kukkien kuolema -installaatio.



”Liekki-ryijy on saanut rinnalleen Liekki-maljakon. Näyttelyyn on esimerkiksi valmistunut yhteistyössä lasinpuhaltaja Joonas Laakson kanssa valmistettu Warholin taiteesta ammentava Saaristo64-lasisarja sekä vapaasti puhallettuja mustekalamaljakoita, joiden lonkerot ovat osaltaan saaneet innoitusta Liekki-ryijyn muodoista”, Korolainen kuvailee.



Vaativana käsityönä valmistetut teokset herättelevät ajatuksia Hvitträskistä elävänä, orgaanisena kokonaisuutena. Näyttely on esillä Hvitträskissä kesäkauden ajan, 30.9.2020 asti.



Näyttelyä ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto, Alfred Kordelinin säätiö ja Taiteen edistämiskeskus.



