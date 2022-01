Hylkää ankeuttajat, kehottaa Janne Viljamaa uutuuskirjassaan

Jos ihmisellä on hyvä itsetunto, hän hyväksyy itsensä puutteineen päivineen eikä pelkää erilaisuutta. Hyväitsetuntoinen kestää kritiikkiä, kantaa vastuuta ja osaa pitää kiinni rajoistaan muita polkematta. Työelämässäkään hän ei suostu kynnysmatoksi eikä aja itseään loppuun.

Itsetunnon pohja rakennetaan lapsuudessa ja sen tueksi tarvitaan onnistumisen kokemuksia ja myönteistä palautetta. Positiivisuus vie pidemmälle kuin latistaminen. Luottamuksen ilmapiiriissä kasvanut pystyy venyttämään henkisiä rajojaan ja uskaltaa kehittää persoonallisuuttaan. ”Hyvästä itsetunnosta tulee hyvä kehä”, Janne Viljamaa sanoo. ”Itselle on tärkeä olla kiva. Kyse on itsemyötätunnosta.”

Hyvän itsetunnon keskeisin merkki on itseluottamus. Siihen liittyy minäpystyvyyttä, jonka toisessa ääripäässä on huijarisyndroomana tunnettu ilmiö. ”Minäpystyvyys tarkoittaa rimaa, jonka asetamme itsellemme. Huonoitsetuntoisen rima on matalalla, ja vaikka hän ylittää sen, hän on varma, että teki sen vahingossa. Hyväitsetuntoisen rima on realistisen korkealla, ja vaikka se tippuisi, hän tajuaa tarvitsevansa lisää harjoitusta, tekee kovasti töitä ja ylittää riman seuraavalla kerralla”, kirjoittaa Viljamaa.

Helposti lähestyttävä teos viljelee esimerkkejä työelämästä, somesta, politiikan maailmasta ja kirjallisuudesta. Janne Viljamaalla on sanansa sanottavana muun muassa narsistiseksi muuttuneesta poseerausyhteiskunnasta ja sosiaalisesta mediasta omakehukulttuureineen.

Ulkonäkö- ja suorituskeskeisyys ovat lisänneet paineita ja epävarmuuden kokemuksia, minkä vuoksi moni kaipaa tukea itsetunnon vahvistamiseen.

Janne Viljamaa, Itsetunnon voima. Hylkää ankeuttajat ja usko itseesi. Kirjapaja, 2022. 264 s. Kansi Tiia Javanainen. 17.3. ISBN 978-952-354-467-3

Sosiaalipsykologi, opettaja ja kouluttaja Janne Viljamaa on kirjoittanut useita teoksia psykologian eri ilmiöistä. Tämä on hänen neljästoista kirjansa. Kotisivut: janneviljamaa.com

