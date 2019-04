Hymer-konsernin lippulaivan Niesmann+Bischoffin maahantuonti Best-Caravanille

Best-Caravanin tuoteperhe täydentyy Hymer-Groupin Niesmann+Bischoff matkailuautoilla. Euroopan johtava matkailuajoneuvoja valmistava Erwin Hymer Group -konserni laajentaa merkkivalikoimaansa Suomessa. Suomen merkittävin matkailuajoneuvoketju Best-Caravan Oy aloittaa konsernin “lippulaiva” Niesmann+Bischoff maahantuonnin mallivuodesta 2020 alkaen. Uuden edustuksen ensimmäisiä ajoneuvoja odotetaan Best-Caravanilla saapuvaksi elokuussa 2019.

“Suomen matkailuajoneuvomarkkinat ovat lupaavassa kasvussa ja haluamme tuoda Suomen markkinoille entistä laajemman valikoiman matkailuajoneuvoja. Erityisesti premium-autojen myynti on kasvanut ja haluamme olla tässä markkinassa vahvasti mukana. Best-Caravanin kautta vahvistuu myös laadukas huoltoverkosto”, sanoo Erwin Hymer Group Suomen toimitusjohtaja Petra Samppa.

Best-Caravanilla Niesmann+Bischoffin tuotteet täydentävät tarjontaa omilla vahvuuksillaan: “Niesmann+Bischoffin huippulaatu teki meihin vaikutuksen”, sanoo Best-Caravanilla merkistä vastaava Tommi Myllärinen. “Autot ovat erittäin hiljaisia ja miellyttäviä ajaa. Autoissa on kaksoispohja, jonka päällä on tukirunko ja lattia. Kaikki mallit sopivat mainiosti talvikäyttöön ja varustetaso on ylellinen. Kaasusäiliön ja ilmajousitetut istuimet saa jopa puoli-integroituihin malleihin, joita muut merkit eivät tarjoa vastaavissa malleissaan”, Mylärinen jatkaa.

Niesmann+Bischoff - hienoa käsityötaitoa

Niesmann+Bischoffilla työskentelee arkkitehteja, insinöörejä sekä lukuisa määrä eri alojen käsityöläisiä ja asentajia. Kaikkia yhdistää täydellisyyden tavoittelu pienimpiin yksityiskohtiin saakka. Niesmann+Bischoffin tavoitteena on korkein laatuluokka.

Laaja tuotevalikoima

Niesmann+Bischoff -mallistoja on kolme. Flair on tehty Ivecon alustalle ja on Liner-luokan matkailuauto. Arto on Fiatin alustalle tehty integroitu malli. Matala ja virtaviivainen vaihtoehto, jonka avarat sisätilaratkaisut tekevät matkailusta nautinnon. Smove on puoli-integroitu Fiatin alustalle tehty vaihtoehto. Matala ja virtaviivainen muotoilu miellyttää vaativaa matkailijaa. Smoveen on haettu ominaisuudet isoista luxus-autoluokista ja tästä johtuen se on täysin poikkeuksellinen puoli-integroitu malli.