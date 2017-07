Hymer panostaa Suomeen

HYMER on osa saksalaista Erwin Hymer Group -konsernia, joka on Euroopan suurin matkailuajoneuvojen valmistaja. Erwin Hymer Groupin liikevaihto on 1,9 miljardia euroa ja se valmistaa vuosittain yli 50 000 matkailuajoneuvoa. Konsernin palveluksessa on noin 5500 alan ammattilaista.

Lisätietoja: www.erwinhymergroup.com ja www.hymer.com.

BEST-CARAVAN on suomalainen täyden palvelun caravankauppaketju. Vuonna 2003 perustettu yhtiö toimii Hyvinkäällä, Espoossa, Kuopiossa, Tampereella ja Turussa. Yhtiön työllistää 45 caravanalan ammattilaista ja kuluvan vuoden liikevaihto tulee olemaan noin 28 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: www.bestcaravan.fi