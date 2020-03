Hyödynnä Finna.fi-hakupalvelua etäopetuksessa ja tiedonhaussa

Päiväkodin ruokailutilanteiden käytännöillä on yhteys lasten ruoankäyttöön 13.3.2020 09:00:00 EET | Tiedote

Lapset syövät enemmän kasviksia ja saavat enemmän kuitua päiväkodeissa, joissa on paljon ruokailuun liittyviä kirjallisia sääntöjä. Lisäksi varhaiskasvattajien positiivinen mielipide päiväkotiruoasta on yhteydessä lasten runsaampaan kasvisten syöntiin. Lasten kannustaminen kasvisten ja hedelmien syömiseen on yhteydessä runsaampaan kuidun saantiin.