“Hyökkäys on tuomittava teoilla” - Alviina Alametsä kommentoi Venäjän hyökkäystä Ukrainaan

Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnan jäsenen, europarlamentaarikko Alviina Alametsän mukaan Euroopan turvallisuustilanne on heikoin sitten toisen maailmansodan.

”Venäjän sotilaalliset toimet ovat täysin tuomittavia. Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaarantaa kansainvälisen turvallisuuden ja lukemattomien siviilien hengen. Siviilejä on autettava. Kyseessä on paitsi sotilaallinen, myös humanitaarinen kriisi, jossa Ukraina tarvitsee apuamme”, Alametsä sanoo.

”Hyökkäys osoittaa, ettei Venäjä suostu enää ratkaisemaan valtioiden välisiä kiistoja sopimuspohjaisesti diplomatian keinoin. Näin laajoja sotatoimia ei ole nähty Euroopassa sitten toisen maailmansodan. Tilanne on äärimmäisen huolestuttava. Tunnen suurta myötätuntoa ukrainalaisia siviilejä kohtaan, ja meidän on käytettävä lukuisia keinoja heidän auttamisekseen. Suomen ja EU:n tulee vastaanottaa myös pakolaisia Ukrainasta”, Alametsä toteaa.

“Ukraina ei ole EU:n tai Naton jäsen. EU:n on silti vastattava Venäjälle yhä vahvemmilla pakotteilla. On meidän vastuumme tehdä täysin selväksi, että sodan aloittaminen Euroopassa aiheuttaa hyökkääjälle merkittävät taloudelliset tappiot. Torstaiyönä voimaan astuneen pakotelistan lisäksi EU:n on asetettava laajempia talous- ja henkilöpakotteita. EU:n on oltava valmis myös katkaisemaan energiayhteistyö Venäjän kanssa, sillä energia on geopolitiikan väline Venäjälle.”

Alametsän mukaan Suomen ja EU:n on tuettava Ukrainaa eri keinoin. “Autoritäärisen hyökkääjän uhriksi joutunutta demokraattista maata on tuettava. Ensisijaisesti EU pystyy auttamaan taloudellisesti ja humanitäärisesti, mutta aseapu ei ole myöskään poissuljettua. Suomella ja EU:lla on velvollisuus puolustaa demokratiaa ja valtioiden itsemääräämisoikeutta”, Alametsä sanoo.

“Muuttuneessa tilanteessa myös Suomen on varauduttava ja tehtävä omat johtopäätöksensä. Meidän on huolehdittava maanpuolustuksemme toimintaedellytyksistä. Lisäksi Suomen on liityttävä Natoon.”

“Voimapolitiikankin aikana diplomaattiset neuvottelukanavat on pidettävä auki. Sotaa ei saa päästää laajenemaan yleiseurooppalaiseksi konfliktiksi. Ensimmäinen askel rauhanprosessissa on tulitauon neuvotteleminen. Myös sitä EU:n tulee ajaa koko painoarvollaan ”, Alametsä sanoo.