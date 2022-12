Hyperlokaalia viskiä Helsingistä – myös ohramallasta kotikaupungista

Helsinkiläisviskin valmistus kaupungissa kasvaneesta mallasohrasta on konkreettinen askel hyperlokaaliin ja varmasti jäljitettävään tuotantoon. Pääkaupungissa sijaitseva käsityötislaamo ei ole maailmalla harvinaisuus, mutta raaka-aineen kasvatus metropolissa on. The Helsinki Distilling Companyn perustaneet master distiller Mikko Mykkänen ja master blender Kai Kilpinen aloittivat aiemmin syksyllä pilottihankkeen, jossa viskiä kypsytetään ensimmäistä kertaa helsinkiläisestä ja ylipäätään suomalaisesta tammesta valmistetuissa tynnyreissä. Täydentääkseen yhtälön täysin paikalliseksi, selvitti tislaamo Helsingin alueella viljeltävän viljan varannon.

”Meillä on ainutlaatuinen pääkaupunki, jonka kaikkia ulottuvuuksia ei maailmalla vielä ymmärretä. Helsingissä on urbaanin sykkeen lisäksi paitsi maailmanluokan saaristo, myös upeita metsiä ja edelleen viljelykäytössä olevaa peltoa. Ohra on kasvupaikan suhteen vaativa laji ja Viikissä sen on hyvä kasvaa. Pellolta on myös suora näkymä Sörnäisten tukkutorille ja tislaamollemme, joten pystymme varmuudella jäljittämään raaka-aineen matkan läpi toimitusketjun”, kertoo The Helsinki Distilling Companyn perustaja, tislaamomestari Mikko Mykkänen ja lisää:

”Suomen ensimmäinen viljakasvi oli ohra, jonka viljely aloitettiin täällä yli 6000 vuotta sitten. On mahtavaa, että sitä viljellään edelleen myös Helsingissä ja että pystymme jalostamaan kaupungissa kasvaneen perinteisen viljan jaloimpaan muotoonsa. Uskon, että tämä hyperlokaali erä helsinkiläistä viskiä tulee kypsyttyään nousemaan myös kansainvälisesti kannustavaksi esimerkiksi vastuullisesta, läpi arvoketjun jäljitettävästä viskituotannosta.”

Viskiä Stadin pelloilta

Helsingin Yliopiston Viikin tutkimustilalla on viljelymaita 150 hehtaaria. Vaikka valtaosa Viikissä kasvatetusta viljasta käytetään yliopiston omalla karjatilalla, riittää mallasohraa myös paikallisen viskin tuotantoon. Ensimmäinen helsinkiläisviskiä varten mallastettava erä on 5 000 kiloa. Alkavan vuoden sadosta on viskiä varten varattu jo 20 000 kiloa helsinkiläistä mallasohraa.

Kuivaamisen jälkeen raakavilja analysoidaan Helsingin yliopistolla, jonka jälkeen se mallastetaan Savo Maltin pienmallastamossa Iisalmessa.

”Helsinki on eteläisen sijaintinsa vuoksi myös viljalle suotuisa kasvuympäristö. Viikin tutkimustila on paitsi Suomen urbaanein maatila, on sillä myös yhteiskunnallisesti tärkeä rooli maatalous- ja metsätieteiden tutkimuksessa ja opetuksessa. Meillä tutkitaan, miten maatalous voi ruokkia maailman kasvavan väestön ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti mahdollisimman kestävällä tavalla. Yhteistyömme Helsingin tislaamon kanssa täydentää tätä ja uskomme ohrastamme syntyvän lokaalin lopputuotteen kiinnostavan monia”, kertoo Viikin tutkimustilan johtaja Tapani Jokiniemi.

”Tämän syksyn ohrasato oli hyvin tavanomainen, viime vuotta huomattavasti parempi. Helsinkiläinen mallasohra on suurijyväistä ja puhdasta, joten uskon sen sopivan erinomaisesti mallastamiseen ja jaloon jatkokäyttöön. Nyt alkanut aikainen talvi lupailee hyvää myös tulevalle sadolle, josta tislaamon käyttöön varataan ensimmäistä koe-erää huomattavasti suurempi määrä mallasohraa”, jatkaa yliteknikko Karri Kauppinen.

Täysi kierros viljan hyötykäyttöä

Paikallisten raaka-aineiden ja tammitynnyrien lisäksi Helsinki Distilling Company hyödyntää tuotannossaan tislaamon omasta jätteestä valmistettua biokaasua. Tislaamon mäskäyksestä yli jäävä rankki toimitetaan jatkojalostettavaksi Lahden biokaasulaitokseen, jossa siitä tuotetaan uusiutuvaa kotimaista biokaasua, jonka Helsinki Distilling Company ostaa takaisin. Noin 80 prosenttia tislaamon ginistä, viskistä, akvaviitista ja muista juomista valmistetaan biokaasulla.

Helsingin Kalasataman Teurastamolla vuodesta 2013 lähtien toiminut The Helsinki Distilling Company on sataan vuoteen ensimmäinen ja ainoa tislaamo Helsingissä. Se tunnetaan ennen kaikkea luovana, käsityötuotteiden korkeaan laatuun keskittyvänä pientislaamona. Tislaamo on voittanut tisleillään kilpailuja Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa. Tislaamon tislaajamestari Mikko Mykkänen nimitettiin artesaanitislauksen arvostetuimpiin kansainvälisiin tapahtumiin kuuluvassa Destille Berlin -kilpailussa Euroopan innovatiivisimmaksi tislaajaksi vuonna 2018.

