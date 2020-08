Hypo julkistaa Asuntomarkkinakatsauksen lauantaina 22.8.2020 klo 0:01

Ennakkotiedote Hypon Asuntomarkkinakatsauksesta 3/2020: Koronakesänä asuntomarkkinat ovat palanneet kauppamäärissä kohti viime vuoden lukuja. Mitä lukujen takana on ja miltä syksy näyttää? Mikä on poikkeustilanteen saldo kokonaistilanteelle? Mannerlaatat eivät ole järkkyneet koronan vuoksi, mutta alueellisesti sillä on ollut suuria vaikutuksia. Tämä kaikki Asuntomarkkinakatsauksessa heti vuorokauden vaihduttua lauantaina 22.8.2020 klo 0:01.

