Hypo julkistaa Talouskatsauksen perjantaina 17.1. klo 0:01

Yli puolet uusista asunnoista päätyy sijoittajien salkkuihin 27.9.2019 00:01:00 EEST | Tiedote

Hypon Asuntomarkkinakatsaus no. 70, 3/2019 - Uudet asunnot ovat kasvattaneet hintaeroa vanhoihin asuntoihin merkittävästi. Vuodesta 2005 uusien asuntojen keskihinta on noussut jopa 64 prosenttia, kun vanhoissa nousua on kertynyt vajaa kolmannes. Pääkaupunkiseudulla hintakasvut ovat uusissa 76 prosenttia ja vanhoissa 55 prosenttia.