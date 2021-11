Hypon Asuntomarkkinakatsaus: Nuoret itsenäistyvät historiallisen aikaisin

”Koronaa pitkäaikaisempi syy on se, että kasvukaupunkeihin on valmistunut enemmän asuntoja kuin kertaakaan vuodesta 1995 alkaneen tilastohistorian aikana. Tarjonnan lisäys auttaa selvästi, sillä vuokrien nousu on rauhoittunut ja hintakehitys on jäänyt selvästi maltillisemmaksi kuin muissa Pohjoismaissa”, Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus kuvailee.

Kasvukaupunkien asuntomarkkinoita värittää myös voimistuva Wolt-ilmiö, sillä tähtiyritysten valkokaulusammattilaisten ja heidän ympärilleen muodostuvan palveluklusterin työntekijöiden rooli korostuu taloudessa.

”Ilmiö näkyy parhailla paikoilla sijaitsevien, kalliiden arvoasuntojen kysynnän kasvuna sekä kompaktien vuokrakotien lisääntyvänä tarpeena kasvukeskusten liepeillä hyvien liikenneyhteyksien varsilla”, Brotherus sanoo.

Uusi sääntely käy sijoittajien kukkarolle

Kansainvälisen pankkisääntelyn – ns. Basel-sääntely – tulevat kiristykset lisäävät pankkien kustannuksia ja ne siirtyvät asiakkaiden maksettavaksi. Kun pankkien pääomavaatimuksia kasvatetaan, se vähentää luotonantoon käytettävissä olevaa rahamäärää. Se puolestaan nostaa velallisten marginaaleja ja luoton käsittelymaksuja.

”Suurin kustannusnousu liittyy asuntosijoittamiseen, joka saattaa muuttua monilla piensijoittajilla tuottoisasta sijoitusmuodosta harrastukseksi, jossa itse sijoittaja joutuu uudella tapaa maksumieheksi tai -naiseksi vuokralaisen sijaan”, Hypon ekonomisti Juho Keskinen huomauttaa.

Hypo nostaa koko maan hintaennustetta

Asuntokauppa on käynyt niin vahvasti, että Hypo nostaa asuntojen hinta-arviota tälle vuodelle koko maassa 3,8 prosenttiin (aiempi 3,0%) ja ensi vuodelle 1,5 prosenttiin (1,0%). Pääkaupunkiseudun hintojen Hypo ennustaa nousevat tänä vuonna 5,5 prosenttia (5,5%) ja ensi vuonna 3,5 prosenttia (3,5%).

Korona-ajan poikkeustilanne rauhoittuu ja asuntomarkkinat palaavat kohti vanhaa normaalia. Se tarkoittaa, että markkinoiden vauhdin ja suunnan määräävät yhä edelleen väestökehitys, kaupungistuminen ja ansiokehitys. Kuluvana vuonna asuntojen hinnat ovat nousseet nopeinta vauhtia vuosikymmeneen, mutta silti hinnat laskevat suuressa osassa maata.

Ilmiöksi noussut monipaikkaisuus vetääkin viihtyisiä, vetovoimaisia ja palvelurikkaita kaupunkeja yhä voimakkaammin. Liikkuva luokka meillä ja maailmalla kiittää.

Käsillä jo 79. ajankohtaiskatsaus

Käsillä oleva Hypon Asuntomarkkinakatsaus on järjestyksessään 79. ajankohtainen ja säännöllisesti julkaistava katsaus. Ensi vuoden alussa tavoitamme uuden tasakymmenen, kun vuoden 2022 ensimmäinen katsaus tulee ulos helmikuussa. Hypo julkaisee asuntomarkkinakatsauksia neljä kertaa ja talouskatsauksia kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi päivitämme alueellista Hypon Asuntoluottoluokitusta kerran vuodessa.