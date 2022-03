”Hyvä esimerkki siitä, miten kirjallisuus auttaa meitä kohtaamaan omat aaveemme” - El País

Vakavasti sairas ja perheensä hylkäämä Oséias palaa kotikaupunkiinsa Brasilian Cataguasesiin kahdenkymmenen vuoden poissaolon jälkeen. Hänen sisarensa vain 15-­vuo­tiaana tekemä itsemurha varjostaa yrityksiä luoda jälleen toimivat suhteet toisiin sisaruksiin, joista kukin elää omassa maailmassaan. Kaikkia henkilöitä leimaa yksinäisyys, mutta eniten Oséiasta, joka yrittää epätoivoisesti sovittaa menneisyyden teot ja tekemättä jättämiset.

Vaistomainen, hypnoottinen romaani miehen paluusta lapsuudenkotiinsa

Päättyy myöhäinen kesä kertoo kuudesta päivästä Oséiaksen elämässä Ruffatolle tyypilliseen hengästyttävään, kuumeiseen tyyliin. Samaan aikaan romaanin voi tulkita heijastavan brasilialaista yhteiskuntaa, jossa luokkien välinen keskusteluyhteys on katkennut ja ihmiset ovat ajautuneet törmäyskurssille keskenään. Teos on väkevä kuvaus eristyksen vaikutuksista ja riittämättömyyden tunteista – päivistä, jolloin ymmärtää kaiken lopullisuuden.

"Kiehtova, rohkea ja viisas kirja."

-Lynn Stegner, kirjailija

Kirjan on suomentanut Tarja Härkönen. Brasilian matkailuministeriön kulttuuriyksikkö, Brasilian kansalliskirjaston säätiö ja Brasilian ulkoministeriö ovat tukeneet kirjan kääntämistä.

Luiz Ruffato on yksi Brasilian arvostetuimmista nykykirjailijoista. Hän syntyi Cataguasesissa, pienessä teollisuuskaupungissa ja työskenteli nuoruutensa erilaisissa hanttihommissa auttaakseen perhettään. Hän joutui myös näkemään katujen todellisuuden kodittomana São Paulossa.

Ruffaton teoksia on julkaistu 13 kielellä. Into on julkaissut suomeksi myös teokset Rutosti hevosia (2014), Tekokukkia (2015) ja Lissabonissa muistin sinut (2018).

