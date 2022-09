Hyvä Ikä 2022 ja Fysioterapia ja Kuntoutus 2022 -tapahtumat päätökseen

Energiamessuilla Tampereella visioidaan Suomen energiateollisuuden tulevaisuutta 19.9.2022 13:59:14 EEST | Tiedote

Energia-alan päätapahtuma Energiamessut (The Energy Event of Finland) järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 25.–27.10.2022. Tapahtuma yhdistää alan huippuosaajia ja rohkaisee pohtimaan energia-alan tulevaisuutta uudella tavalla. Horisontissa siintävät paitsi ekologiset haasteet, myös kysymykset energia-alan omavaraisuudesta. Maailma muuttuu, ja energia-alan on vastattava tähän muutokseen.