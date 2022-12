Hyvä Joulumieli -keräys ilahdutti kymmeniä tuhansia vähävaraisia lapsia vanhempineen

Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämä Hyvä Joulumieli -keräys on ilahduttanut 21 000 vähävaraista lapsiperhettä 70 euron ruokalahjakorteilla. Lahjakortit on viety perille yhteistyössä esimerkiksi neuvoloiden, sosiaalityön ja diakoniatyön ammattilaisten kanssa.

– Hyvin mennyt keräys kertoo siitä, että vaikeat ajat saavat ihmiset näkemään avun tarpeen ympärillään. Olemme kiitollisia siitä, että niin moni on halunnut auttaa itselleen tuntematonta perhettä. Monissa kodeissa taloudelliset vaikeudet alkavat tuntua juuri nyt, kun suuret sähkölaskut tulevat maksettaviksi, ja joulun ajan ylimääräiset menot aiheuttavat huolta pärjäämisestä, toteaa Suomen Punaisen Ristin sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta.

Elinkustannusten voimakas nousu on lisännyt lapsiperheköyhyyttä voimakkaasti. Useampi kuin joka kymmenes lapsi elää vähävaraisessa perheessä. Erityisen vaikea tilanne on yksinhuoltajien perheissä ja kodeissa, joissa on työttömyyttä. Entistä useammin huoltajan määräaikaiset tai osa-aikaiset työt eivät riitä välttämättömiin menoihin.

Ruokalahjakortit viety perille laajan yhteistyöverkoston avulla

Hyvä Joulumieli -keräykseen on osallistunut sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä, joista monille osallistuminen on muodostunut perinteeksi. Tänä vuonna Hyvä Joulumieli -keräys järjestettiin jo 26. kerran.

– Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia lahjoittajia, vapaaehtoisia ja laajaa yhteistyöverkostoamme. Neuvoloiden, sosiaalitoimen, kuntien maahanmuuttotyön ja seurakuntien diakoniatyön apu perheiden löytämiseksi on ollut tärkeää varsinkin tänä vuonna, kun apua tarvitsevien lasten määrä on entistä suurempi, Alaranta kiittää.

Hyvä Joulumieli -kampanja käynnistyi 17. marraskuuta, ja se järjestettiin yhteistyössä Ylen kanssa. Keräyksen kumppaneina toimivat S-ryhmän ruokakaupat, Lidl ja K-ruokakaupat. Vuosien varrella Hyvä Joulumieli -lahjoituksilla on jaettu kotimaan vähävaraisille lapsiperheille yhteensä 358 500 ruokalahjakorttia.

Lisätiedot:

Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta, Suomen Punainen Risti, maaret.alaranta@punainenristi.fi, p. 040 358 3257

Viestinnän asiantuntija Sari Häkkinen, Suomen Punainen Risti, sari.hakkinen@punainenristi.fi, p. 040 664 3236

hyvajoulumieli.fi