Hyvät kulkuyhteydet ja uudet teemahuoneet ovat tuoneet uusia asiakasryhmiä Vantaan hotelli Flamingoon - Kesästä tulossa vilkas

Vantaalaisen Break Sokos Hotel Flamingon mittava laajennus valmistui helmikuussa. Nyt elämyshotellissa lomailijoita odottaa 232 täysin uutta huonetta ja Suomen suurimman viihdekeskuksen monipuoliset palvelut. Hotellin uudet teemahuoneet ja entistä paremmat kulkuyhteydet ovat tuoneet tullessaan myös uusia asiakasryhmiä hotellille.

Hotellin uudet teemat, iloisen värikäs Joy, inspiroiva Flow ja pelkästään aikuisille suunnattu Harmony, ovat herättäneet kiinnostusta heti, kun ne tulivat maaliskuussa myyntiin. Nyt hotelli Flamingoon tullaan myös hyvin läheltä ja hyvin kaukaa.

”Viikonloppuisin meillä majoittuu yhä enemmän pääkaupunkiseudulta tulevia staycation-vieraita eli lyhytlomalaisia. Paikallisbussi tuo Helsingin keskustasta melkein Flamingon ovelle asti edullisimmalla AB-lipulla, ja omalla autolla tuleville tarjoamme pysäköinnin veloituksetta”, hotellipäällikkö Jaana Kivi kertoo.

”Vain aikuisille suunnattu Harmony-kerros viehättää erityisesti pariskuntia. Olemme saaneet näiden huoneiden rauhallisuudesta ja unikokemuksesta erittäin hyvää palautetta. Kun vierailuun yhdistää hemmottelua aikuisten spassa ja illallisen yhdessä Flamingon monista ravintoloista, tuntuu loma pidemmältä kuin se onkaan”, Kivi sanoo.

Uutta asiakaskuntaa Flamingo on saanut myös aasialaisista matkailijoista, jotka reissaavat ryhmissä ja aikuisten kesken. He majoittuvat mieluiten hotellin alkuperäisessä torniosassa.

”Ulkomaille suuntaavia lentomatkailijoita meillä on aina yöpynyt paljon. Hotellissa voi latautua rauhassa lähtöön, näin loma alkaa ikään kuin etuajassa. Lisäksi Flamingossa on hyvät pysäköintimahdollisuudet; auto jätetään Go Parking -pysäköintiyrityksen haltuun ja bussi kuljettaa lomallelähtijät kentälle”, Kivi toteaa. ”Autotta matkaavia palvelee Break Sokos Hotel Flamingon oma, maksuton shuttle bus yhteys aamulla 4.30 alkaen.”

Hauska perheloma säällä kuin säällä

Flamingo on loistava tukikohta perhelomalle, sillä viihdekeskus tarjoaa paljon tekemistä säällä kuin säällä. Lomaan voi sisällyttää haluamansa aktiviteetit vesipuistosta keilailuun ja virtuaaliseikkailusta leffailtaan. Viihdekeskuksen ravintolatarjonta on runsas, ja tänä kesänä avautuu myös kaksi uutta ravintolaa, nepalilainen ja japanilainen. Flamingo-elämys täydentyy saman katon alla olevan kauppakeskus Jumbon ostosmahdollisuuksilla.

Toisaalta Helsinkiin on lyhyt matka ja kätevä yhteys myös julkisilla kulkuvälineillä, joten esimerkiksi Linnanmäki-lippuja myydään hotelli Flamingon vieraille todella paljon. Vantaalla vieraita kiinnostavat Tiedekeskus Heureka, Suomen ilmailumuseo ja Fazerin vierailukeskus.

Tornihotellin perhehuoneissa on kerrossängyt, ja lapsia kiehtovat taivaalla lentävät koneet sekä aamiaisella tarjoiltava suklaasuihkulähde. Hotellin kombihuoneet sopivat hyvin varsinkin niille perheille, joissa on isompia lapsia.

Break Sokos Hotel Flamingon laajennuksen myötä hotelliin valmistui 232 uuden huoneen lisäksi elämyksellinen, lasiseinäinen tapahtumatila Eventi. Uudistettu hotelli ja viihdekeskus Flamingo muodostavat yhdessä monipuolisen elämyskokonaisuuden, joka hakee Suomen mittakaavassa vertaistaan.

Break Sokos Hotel Flamingo lukuina:

• 232 uutta hotellihuonetta, yhteensä 541 huonetta

• 12 & 6 kerrosta ( tornihotelli 12 ja Wing-lisärakennus 6 )

• 800 pysäköintipaikkaa

• 280-paikkainen tilausravintola Banketti

• 200-paikkainen elämystila Eventi (avautui elokuussa 2018)

• 500 vieraan illallistilaisuuksia

• 12 kokoustilaa, 6 auditoriota

• 175-paikkainen Amarillo-ravintola

• 2 kauppakeskusta

• 1 lentokenttä