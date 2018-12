Hyvät työolosuhteet edellytys toimivalle päivystykselle

Haartmanin päivystyksen hoitajat ovat nostaneet esiin, että työ päivystyksessä on tällä hetkellä liian kiireistä. He ovat huolissaan, että tämä heijastuu potilastyöhön. Suhtaudumme hoitajien huoleen vakavasti.

"Etsimme ratkaisuja tilanteeseen yhdessä henkilöstön kanssa. Viimeksi tänä aamuna kokoonnuimme käsittelemään asiaa", päivystystoimintojen johtajalääkäri Laura Pikkarainen sanoo.

Hoitotyöhön tarvitaan riittävästi käsipareja

Päivystysten potilasmäärät ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana lisääntyneet. Haartmanin päivystykseen on tänä aikana palkattu lisää 28 hoitajaa. Yhteensä siellä työskentelee 103 hoitohenkilöstöön kuuluvaa.

Ruuhkaisina aikoina on aina lupa palkata lisäapua. Myös tällä hetkellä on lupa vahvistaa vuoroja, jos vain päteviä ammattilaisia on saatavilla. Potilasturvallisuudesta ei missään tilanteessa tingitä.

Tarkastelemme myös eri tukipalvelujen, kuten kuljetuksien ja lääkehuollon rooleja päivystyksessä. Hyvä yhteistyö tukipalvelujen kanssa on tärkeätä, jotta hoitajat pystyvät keskittymään potilaiden hoitoon.

Sujuvat hoitoketjut takaavat päivystyksen toimivuuden

Jotta päivystys toimii hyvin, se edellyttää, että päivystykseen ohjautuvat ne potilaat, jotka tarvitsevat päivystyksellistä hoitoa. Tärkeätä on, että potilaat myös pääsevät tarvittaessa päivystyksestä sujuvasti jatkohoitoon. Näin varmistamme, että tilat riittävät päivystyksen tarpeisiin.

Tähän tuo osaltaan apua uusi Päivystysapu -puhelinpalvelu (p. 116 117). Tästä numerosta asiakkaat ohjataan oikeaan hoitopaikkaan tai he saavat hoito-ohjeita. Palvelu mahdollistaa myös tarvittaessa päivystysten ruuhkien tasaamisen.

Työnohjausta ja tukea muutokseen työyhteisölle

Ensi vuoden alusta lukien kaikki Helsingin päivystykset kuuluvat samaan HUSin organisaatioon. Tätä muutosta henkilöstö on ansiokkaasti valmistellut koko vuoden. Muutokseen on liittynyt laajat koulutukset ja perehtymiset, jotka ovat vieneet henkilöstöltä työaikaa.

Päivystyksen hoitajille on tarjolla työnohjausta. Myös keskusteluja esimiesten kanssa on järjestetty. Lisää tällaisia keskusteluja tarvitaan varmasti jatkossa.

Päivystyksessä sitoutunut henkilöstö

"Tärkein tavoitteemme on aina hyvä ja turvallinen hoito. Tässä meitä auttaa, että päivystyksessä on ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut henkilöstö. He työskentelevät potilaiden parhaaksi. Meidän on tehtävä oma osuutemme, että heillä on mahdollisimman hyvät työskentelyolosuhteet", Laura Pikkarainen toteaa.

Lisätietoja

Laura Pikkarainen, päivystystoimintojen johtajalääkäri, p. 09 310 50329, laura.pikkarainen@hel.fi

Veronica Renwall, johtava ylihoitaja, p. 09 310 34308,

veronica.renwall@hel.fi