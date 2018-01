Hyviä kokemuksia suun terveyden äitiyspakkauksesta

Hoivatilojen Suomi 100 -juhlat käynnistyivät Keravalla 6.12.2017 10:52 | Tiedote

Suomen itsenäisyyspäivän aattona vietettiin Attendo Hummelin tupaantuliaisia Keravalla, joka on myös Hoivatilojen sadas kiinteistöhanke. Keravalle valmistui kehitysvammaisten palvelukoti syksyllä. Juhlan aihetta on myös siinä, että Ke-rava on 50. kunta, jonka kanssa Hoivatiloilla on ollut ilo ja kunnia tehdä yhteis-työtä.