Hyviä uutisia Lapista! Innovation Home avaa yhdessä Visit Levin kanssa lisää turvallisia etätyöskentelypisteitä

Toimistopalveluita tarjoava Innovation Home investoi Lappiin ja avaa Visit Levin kanssa lisää yksittäisiä työskentelypisteitä, joissa turvavälit ovat hyvin huomioituna.

Haluamme tarjota Levillä hyvät etätyöskentelyolosuhteet ja tuoda kotimaisille matkailijoille mahdollisuuden hoitaa työtehtäviä etänä Lapista sekä antaa paikallisille tilan, joissa voi työskennellä kotitoimiston sijaan. ”Pyrimme tekemään toimistolle tulemisen asiakkaille mahdollisimman helpoksi ja turvalliseksi. Yksityisen toimiston omalla sisäänkäynnillä voit varata suoraan puhelimella tai chatin kautta ja maksettuasi saat koodin kännykkään, jolla pääset toimistolle työskentelemään ja pitämään videopalavereita” toteaa Innovation Home:n Lappia rakastava toimitusjohtaja Petra Erätuli-Kola.

Haluamme myös korostaa kotimaisen matkailun tärkeyttä ja olla uuden etätyöskentelykulttuurin mahdollistajia. Lapissa on hyvinvointia vahvasti tukevia elementtejä ja olemme innoissamme siitä, miten upeaa luontoa meillä on tarjota työpäivän jälkeen. ”Meille vastuullisuus ja turvallisuus ovat erittäin tärkeitä arvoja”, toteavat yhteen ääneen Innovation Home:n perustajat Katja Aalto ja Petra Erätuli-Kola.

Kittilästä kehittyy lähivuosina yksi Suomen merkittävimmistä kansainvälisistä etätyökunnista, mikä mahdollistaa matkailun ympärivuotisuuden. ”Kittilän Levi on kiinnostava paikka tehdä etätyötä. Se on innovaatio- ja palvelualusta, jossa on mahdollista verkostoitua, inspiroitua, tavata ihmisiä ja harrastaa” toteaa Kittilän kunnanjohtaja Antti Jämsen.

Visit Levin Katja Rauhala on iloinen yhteistyön laajenemisesta, sillä Innovation Home luo loistavan mahdollisuuden etätyökonseptin kehittämiseen Levillä. ”Juuri nyt on oikea hetki, kotimaan matkailu tarvitsee kaikkien meidän panosta! Innovation Home:n liikeidea täydentää hienosti Levin matkailualueen monipuolisia palveluita” toteaa Rauhala.

Innovation Home Levin laajennusosa on rakennettu helposti muokattavaksi älykkäillä toimistoratkaisuilla. Sisustuksessa on hyödynnetty lähes pelkästään kierrätysmateriaaleja. ”Yksityiskohdaksi pitää nostaa se, että verhojen avulla olemme pehmentäneet tilan tunnelmaa ja pidämme myös niiden avulla asiakkaiden turvavälit kunnossa. Kevään aikana etätyöskentelytiloihin rakennetaan Innovation Home:n jäsenten taidenäyttely innostamaan etätyöntekijöiden työskentelyä. Olen myös erittäin iloinen, että olemme pystyneet laajennuksen ansioita työllistämään paikallisia osaajia” toteaa Innovation Home:n operatiivinen johtaja Katja Aalto.

”Työn tekeminen ja tilatarpeet ovat muuttuneet nopeasti ja olen ylpeä siitä, miten Innovation Home kuuntelee asiakkaita ja vastaa tähän tarpeeseen ketterästi muuttamalla palvelutarjontaansa nopeasti. Etätyö on tullut jäädäkseen eri muodoissa, ja Innovation Home Levi luo siihen mahtavat puitteet ” kertoo tulevasta laajennuksesta iloitseva Innovation Home:n hallituksen puheenjohtaja Mika Sulin.

”Innovation Home:n positiivinen energia ja intohimo kehittää kansainvälistymistä ja etätyömahdollisuuksia uudenlaisen yhteisöllisyyden voimalla sai meidät vakuuttuneeksi, että Visit Levin kannattaa jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä Innovation Home:n kanssa” toteaa Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari.

Lisätietoja:

Visit Levi, CEO Yrjötapio Kivisaari, + 358 40 198 3958,

yrjotapio.kivisaari@visitlevi.fi

Innovation Home: CEO Petra Erätuli-Kola, +358 400 415946,

petra@coworkinghome.com

www.coworkinghome.com / Virtuaaliset avajaiset: 8.1.2021 klo:16:00