Hyviä uutisia vantaalaisille kierrättäjille – HSY:n keräysautot aloittavat kierroksensa kaupungissa 29.9.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY käynnistää keräysautokierroksensa Vantaalla tiistaina 29.9. Kierros kestää yli kolme viikkoa ja päättyy 22.10.

Keräysautoihin voi tuoda maksutta kolmea eri jätelajia

• kotitalouksien vaarallista jätettä

• sähkölaitteita

• metalliromua.

Vaarallista jätettä ovat muun muassa energiansäästölamput, loisteputket, maalit, liuottimet, torjunta-aineet ja siivouskemikaalit sekä kynsilakat ja hajuvedet. Sähkölaiteromua ovat esimerkiksi käytöstä poistetut kylmälaitteet, sähköhellat, pesukoneet, puhelimet ja leivänpaahtimet. Metalliromua ovat esimerkiksi aitaverkko, puulämmitteiset kiukaat, paistinpannut ja kattilat.

Pysähdyspaikkoja Vantaalla on 75. Tarkka aikataulu ja lisätietoja vastaanotettavista jätteistä löytyy sivulta www.hsy.fi/keraysautot.

Syksyn keräysautokierros toteutetaan koronaepidemia huomioiden. Tulethan keräysautolle vain täysin terveenä. Huolehdithan lisäksi hyvästä käsihygieniasta ja riittävistä turvaväleistä muihin asiakkaisiin ja henkilökuntaan. Välttääksemme ruuhkaa pysähdyspaikoilla suosittelemme, että asiakkaat hyödyntävät koko pysähdysajan jätteiden tuomista varten.

Palvelu on suunnattu erityisesti autottomille asukkaille

Kiertävät keräysautot on maksuton palvelu, joka on suunnattu erityisesti autottomille kotitalouksille. Tavoitteena on helpottaa kierrättämistä ja tuoda keräyspiste lähelle kotia.





