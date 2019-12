Hyvin toteutetuilla videoilla luotiin someilmiö

Videoiden osuus verkkoliikenteestä kasvaa tutkitusti, ja videoilla erottautuminen vaatii panostamista videoiden sisältöön. Koju Film Companyn toteuttama Onnibussin Superouto Joulukalenteri on koukuttanut jo 180 000 katsojaa ensimmäisen kolmen viikon aikana.

Videot ovat maailmalla ja Suomessa nopeimmin kasvava vaikuttamisen väline. Ciscon ennusteen* mukaan 82 % kaikesta verkkoliikenteestä on videoita vuoteen 2022 mennessä. Kantarin tutkimuksessa* 84 % markkinoijista aikoo investoida videomainontaan tulevan vuoden sisällä.

Onnibussin Superouto Joulukalenteri on tarinallinen minisarja, josta julkaistaan päivittäin uusi jakso Facebookissa ja YouTubessa. Konseptin on suunnitellut ja tuottanut Koju Film Company Oy.

Onnibussilla videoiden potentiaali oli tunnistettu. ”Halusimme lähteä rohkeasti testaamaan meille aivan uudentyyppistä videosisältöä ja luoda keskustelua herättävän ilmiön. Tärkeä valintakriteerimme oli laadukas tarinankerronta, lisäksi tuotannon kustannukset haluttiin pitää kurissa. Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Koju Film Companyn kanssa”, markkinointipäällikkö Linda Reinikka kertoo.

Videosisältöjen vaikuttavuus on ammattitaitoisen tiimin työn tulosta. ”Tavoitteena oli luoda puhutteleva ilmiö kiireiseen joulunalusaikaan, sellaista kahvipöytäkeskustelua koteihin ja työpaikoille. Saimme pian faneja, jotka kuumeisesti odottavat jo seuraavaa kalenterin luukkua”, Koju Film Companyn Heikki Oinonen myhäilee.

Numerot paljastavat, että tavoitteessa myös onnistuttiin: ajalla 1.-17.12. jaksoja on katseltu Facebookissa ja YouTubessa yhteensä 179 626 kertaa ja videot ovat keränneet Facebookissa keskimäärin 189 kommenttia päivässä.

Onnibussin Superoudon Joulukalenterin ovat toteuttaneet:

Ohjaajat: Kasimir Högnäs ja Heikki Oinonen

Kuvaaja: Matias Vihko

Leikkaaja: Katja Ritvanen

Tuottaja: Heikki Oinonen & Koju Film Company

sekä Linda Reinikka, markkinointipäällikkö, OnniBus.com Oy

